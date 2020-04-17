شكرا لقرائتكم خبر عن أجرت ولادة قيصرية وفارقت الحياة.. قصة وفاة ممرضة 28 عاما بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت جريدة " mirror"، قصة وفاة إحدى الممرضات التي تعمل في منظمة الصحة البريطانية "NHS"، والتي تعمل بها منذ أكثر من خمس سنوات، وتدعى ماري أجييواوا، وتبلغ من العمر 28 عاما.

تعد قصة وفاة الممرضة ماري مفزعة، لأنها كانت حاملا وقت إصابتها بالفيروس التاجي كورونا، وخضعت للولادة القيصرية المبكرة وتوفيت على الفور، وهذه القصة أثرت في الجميع من زملائها، لأنها تركت رضيعتها في الوقت التي تحتاجها فيه.



وفاة ممرضي

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن تعرض الممرضات والممرضين والأطباء أي الأطقم الطبية للوفاة يعد من الأمور المحزنة، فكل يوم يزداد أعداد الوفيات من الأطقم الطبية حيث وصلت إلي 27 حالة وفاة.

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وأضاف، أنه من ضمن القصص المأسوية التي نشاهدها وتتسبب في شعورنا بألم شديد في القلب، هي تعرض النساء الحوامل من الطاقم الطبي للإصابة، والوفاة، وهذا ما شاهدنا في قصة الممرضة ماري، التي توفت بسبب كورونا بعد أيام من ولادتها لطفلتها.



وفاة ممرضة

وأشار، أنها توفيت يوم الأحد الماضي، وتم جمع أكثر من 65000 جنيه إسترليني لابنتها الرضيعة ، التي تم ولادتها بعملية قيصرية بنجاح.

وقال هانكوك ، إنه يجري التحقيق في كل حالة وفاة بين موظفي NHS لمعرفة ما يمكننا القيام به لحماية الأطقم الطبية وتقليل فرص تعرضهم للإصابة بالفيروس التاجي كورونا، لافتا أنهم يتعرضون للإصابة أثناء تأديتهم لواجباتهم في حماية المرضي المصابين بكورونا وتقديم الرعاية الصحية لهم.