شكرا لقرائتكم خبر عن FDA تطلب المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما لعلاج مرضى الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA المتعافين من فيروس كورونا بالتبرع ببلازما الدم لتسريع تطوير وتوافر المنتجات الطبية الحيوية لعلاج هذا الفيروس المستجد.

ووفقا لبيان FDA شجعت الهيئة المتعافين من كوفيد 19 على التبرع بالبلازما لمساعدة الآخرين في مكافحة هذا المرض طبقا لطريقة علاج بلازما النقاهه.

وبلازما النقاهة منتج غني بالأجسام المضادة مصنوع من الدم المتبرع به من قبل الأشخاص الذين تعافوا من المرض الناجم عن الفيروس، و تشير الخبرة السابقة مع فيروسات الجهاز التنفسي والبيانات المحدودة التي ظهرت من الصين إلى أن البلازما النقاهة لديها القدرة على تقليل شدة أو تقصير طول المرض الناجم عن فيروس كورونا، وأكدت الهيئة في بيانها أنه من من المهم تقييم هذا العلاج المحتمل في سياق التجارب السريرية من خلال توسيع نطاق الوصول وكذلك تسهيل الوصول في حالات الطوارئ للمرضى الأفراد.

وأكدت FDA أن الاستجابة للجهود الوطنية التي أعلنت عنها الوكالة مؤخرًا لتسهيل تطوير والوصول إلى بلازما النقاهة هائلة، حيث قام أكثر من 1040 متبرعا و 950 طبيبًا محققًا على مستوى الدولة بالتسجيل للمشاركة في بروتوكول الوصول الموسع الذي تديره Mayo Clinic بقيادة Exo Link Link الخارجية.

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كما يتم إجراء عدد من التجارب السريرية لتقييم سلامة وفعالية البلازما، مع تقدم هذا العمل إلى الأمام ، فإن المفتاح لضمان توافر بلازما النقاهة لمن هم في أمس الحاجة إليها هو الحصول على مرضى فيروس كورونا من المتعافين للتبرع بالبلازما.

خلال هذا الوقت الصعب ، يسأل الكثير من الناس عما يمكنهم فعله للمساهمة في استجابة ضد كورونا يمكن أن يكون للأفراد الذين تعافوا من الفيروس تأثير فوري في مساعدة الآخرين الذين يعانون من مرض شديد.

فتبرع واحد يمكن أن يساعد ما يصل إلى أربعة مرضى يمكن أيضًا استخدام بلازما النقاهة لتصنيع منتج بيولوجي يسمى الجلوبيولين المفرط المناعة والذي يمكن استخدامه أيضًا لعلاج المرضى الذين يعانون من كورونا ، ويمكن للأشخاص الذين تعافوا تمامًا من كوفيد 19 لمدة أسبوعين على الأقل التبرع بالبلازما