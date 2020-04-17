خطأ فى الاختبارات أم سلالة جديدة.. احتمالات سبب عودة كورونا مرة أخرى للمتعافين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أثارت تقارير اعلامية من كوريا الجنوبية أن 116 شخصًا قيل إنهم تعافوا من مرض كورونا " Covid-19"، قد أثبتوا نتائج إيجابية مرة أخرى ما أثار مخاوف عدد من الأطباء لاحتمالية وجود سلالة جديدة.
سلالة كورونا
وقال مسؤولون من الدولة إن ما لا يقل عن 116 شخصًا تعافوا في البداية من الإصابة كانت نتائجهم إيجابية للمرض القاتل بعد أيام.
الأخبار المقلقة كانت موضوع محادثة على شبكة fox news، والتي تحدثت مع الدكتورة جانيت نيشيوات مدير طبي في CityMD ، وهي شبكة من مراكز الرعاية العاجلة في نيويورك ونيوجيرسي، والتى إشارت إلى إمكانية حدوث العديد من الأشياء المختلفة.
وأشارت إلى ان قد يكون الأمر" سلبيًا كاذبًا عندما قيل للمرضى إنهم تعافوا من الفيروس، ربما لم يحصلوا على ايمان كافية مم مسحة الأنف مما يعني أنهم سيحصلون على" سلبية كاذبة ، أو أن المرضى لم يكموا دورة شفاءهم كامة.
الشيء الآخر ، للأسف وفقا لتصريحات الطبية ونقلها موقع" daily star "البريطانية، هى ظهور سلالة جديدة من الفيروس التاجي
وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تدرس التقارير التى تفيد بأن نتائج المرضى ظهرت إيجابية مرة أخرى، وقالوا في بيان موجز "نحن على اتصال وثيق مع خبرائنا السريريين ونعمل بجد للحصول على مزيد من المعلومات حول تلك الحالات الفردية".
"من المهم التأكد من أنه عندما يتم جمع عينات للاختبار على المرضى المشتبه بهم ، يتم اتباع الإجراءات بشكل صحيح، واصاب فيروس كورونا حتى الآن أكثر من 2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم ، وفقًا لأحدث الأرقام من جامعة جون هوبكنز.
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