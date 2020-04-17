رئيسة وزراء نيوزيلندا تُبدي إعجابها بكوميديانة حاولت تقليدها على "تيك توك"

أعربت رئيس وزراء نيوزيلندا جاسيندا أدريرن، عن إعجابها بمهارات كوميديانة نيوزيلندية تُدعى ميلاني بريسويل، وتشغل نفسها وقت الحظر القائم في البلد، بتقليد جاسيندا على تطبيق "تيك توك"؛ إذ تعيش في العزل الذاتي منذ أسابيع تقريبا، وفقًا لما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية. وبدأت قصة ميلاني بعدما جاءها العديد من التعليقات المتكررة بشأن التشابه بينها وبين رئيسة الوزراء النيوزلندية، لتقرر تقليد الطريقة التي تتبعها رئيسة الوزراء في تصفيف شعرها، والطريقة التي تتخذها الرئيسة في إطلالتها وأسلوبها في التحدث.

وعن تجربتها، تلك قالت ميلاني في مقطع فيديو نشرته عبر موقع تويتر: "إذا أخبرتني قبل 6 أشهر أني سأقضي ساعات في تصوير فيديوهات على تيك توك، كنت سأضحك ولن أصدق، والآن أنا منهمكة في ذلك الأمر"، حيث باتت الآن ميلاني تمضي وقتها في إعادة تجسيد بعض من أبرز لحظات جاسيندا، بما في ذلك عندما التقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبعد فترةً من الوقت، وصلت هذه المقاطع إلى جاسيندا التي أثنت على مهارات بريسويل الفنية، وكانت جاسيندا في وقتٍ سابق علقت على فيديو نشرته ميلاني وهي تضع مساحيق التجميل كما تفعل هي بالقول: “أنتِ تضعين مساحيق التجميل بطريقة أفضل مني”، وأضافت رئيسة الوزراء وجها خجولا لتعليقها.

وهو الأمر الذي جعل ميلاني سعيدةً؛ إذ قالت في أحد لقاءاتها: "لقد لاحظت وجودي، أنا سعيدة"، وأضافت أنها ربما ستستمر في تقليد شخصية جاسيندا؛ لأن مقاطع الفيديو التي تظهر فيها وهي تقلدها هي المقاطع الوحيدة التي يرغب متابعوها الآن في مشاهدتها.وتابعت ميلاني: "هي لطيفة للغاية، لا أسخر منها حقا، بل فقط أحاول أن أجسد شخصيتها؛ لأنها رائعة"، مؤكدةً على أنها ليست محاكاة ساخرة، بل كل ما في الأمر أنها ترغب في تجسيد شخصيتها؛ لأنها تراها بطلة .



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