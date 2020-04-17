الأمير هاري وميغان ماركل يتخفيان خلف الأقنعة ويوزعان الطعام في "هوليوود"

تخفى الأمير هاري، وميغان ماركل دوق ودوقة ساسكس السابقي، خلف الأقنعة وقاما بتوزيع الطعام في "هوليوود" وفقًا لما رواه "روي دان تايلور" الذي يقطن في مبنى Sierra Bonita الواقع في غرب هوليوود. وكشف "تايلور" ما حدث معه صباح أمس الأربعاء، عندما دُقّ جرس باب منزله ونزل ليستلم طعامه كالمُعتاد، والذي يحصل عليه من منظّمة Project Angel Food، هو وجارته بيكي لينكون، ولكن ما لم يكن مُعتادٌ عليه هو الوجوه الجديدة التي جاءت لإيصال الطّعام له، صحيحٌ بأنّها ليست الوجوه المألوفة التي تأتيه يوميًا، لكن هذا لا يعني بأنّه لم يرها من قبل.

وعلى الرّغم من أنّهما كانا يضعان الأقنعة على وجهيهما، فصاحب الشعر الأصهب كان قد رآه من قبل مع تلك السّيدة ذات الشّعر الأسود، فشكّ أنّهما دوق ودوقة ساسكس السابقين، لكن عندما رأى سيارة الحماية السوداء خلفهما، تأكّد من ذلك.

وصرّح دان تايلور، لموقع WEHO Ville قائلًا: "كانا أناسًا لطيفين ومتواضعين جدًا، لقد وضعوا الأقنعة، وكانا يرتديان الجينز، لكن جينزات جميلة للغاية"، واستطرد تايلور قائلًا: "اعتقدت أن الرجل الطويل ذو الرأس الأحمر يبدو مألوفًا جدًا، وهذه الفتاة كانت جميلة جدًا، ثم رأيت سيارات الدفع الرباعي السوداء الكبيرة التي يقف خلفها حراس الأمن، كانا الأمير هاري وميغان ماركل، دوق ودوقة ساسكس"، ومن ثمّ أضاف مازحًا: "لو كانا قد أخبراني مُسبقًا، لكنت قد ارتديت التاج الخاص بي!"

وفي السّياق نفسه، قال المدير التنفيذي لمنظمة Project Angel Food ريتشارد أيوب، إنه مسرورٌ لعرض هاري وميغان المساعدة، والذي لم يكن ينوي نشره للعلن، وأضاف: "لقد أرادا مساعدتنا في التخفيف عن بعض السائقين من عبء عملهم، لذا قاما بتسليم الطلبات في غرب هوليوود اليوم. إنه لأمر مدهش حقًا. لقد أحببناهما وإنهما أكثر الناس تواضعًا."

يُذكر أنّ منظّمة Project Angel Food هي مؤسسة خيرية غير ربحية، تعمل على طهي الطعام وإعداده وتقديمه للأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والسرطان والفشل الكلوي والسكري وأمراض القلب الاحتقانية، وأكثر من 62٪ من عملائها يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر ولديهم ضعف في جهاز المناعة، مما يعرضهم لخطر أكبر، خاصة خلال جائحة COVID-19.

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