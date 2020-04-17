"كورونا" يواصل الانتشار بشكل مفزع ومليوني شخص يسقطون في تعداد الإصابات

رغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب ونحو 145 ألف وفاة حتى اللحظة.وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 141127 شخصًا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس.

وشُخّصت أكثر من 2135410 إصابات رسميًا في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء، وهذا العدد لا يعكس سوى جزءا من عدد المصابين فعليًا إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفى. ومن بين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 465700 شخص.ومنذ تعداد أمس، تم تسجيل 9490 وفاة جديدة و101787 إصابة إضافية حول العالم. والدول التي سجلت اكبر عدد من الوفيات في 24 ساعة هي الولايات المتحدة (4505) والمملكة المتحدة (861) وفرنسا (753).

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والولايات المتحدة التي سجّلت أول وفاة نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرّرا جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، ووصلت الحصيلة فيها إلى 31590 وفاة من أصل 648788 إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 53489 على الأقل.والدول الأكثر تضررًا بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 22170 وفاة من أصل 168941 إصابة، ثم إسبانيا مع 19130 وفاة من أصل 182816 إصابة، وفرنسا مع 17920 وفاة من أصل 165027 إصابة، والمملكة المتحدة مع 13729 وفاة من أصل 103093 إصابة.

وفيما يلي أحدث الأخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي الوباء حول العالم:

- المكسيك تسجل 450 إصابة جديدة و37 وفاة بفيروس كورونا.

- تسجيل 1280 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في سويسرا وارتفاع عدد الإصابات إلى 27588.

- وزارة الصحة التونسية تعلن 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات 822 وارتفاع عدد الوفيات إلى 37.

- المغرب سجل 259 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى معدل يومي منذ ظهور أول حالة إصابة بالبلاد في الثالث من مارس.

- وزارة الصحة المصرية تعلن تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة.

- حاكم ولاية نيوجيرسي الأميركية يعلن تسجيل 362 وفاة جديدة في الولاية بسبب كورونا.

- فرنسا تسجل 753 وفاة جديدة بفيروس كورونا و14590 إصابة.

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- وزارة الصحة الإماراتية: إجراء أكثر من 25 ألف فحص والكشف عن 460 إصابة جديدة بكورونا، و61 حالة شفاء، وحالتي وفاة.

- تركيا تسجل 125 وفاة جديدة بفيروس كورونا و4801 إصابة.

- بريطانيا تقرر تمديد حالة الإغلاق حتى 7 مايو، في إطار مواجهة انتشار كورونا،وارتفاع عدد الوفيات في مستشفيات إنجلترا إلى 12396 بعد تسجيل 740 وفاة جديدة.

- حاكم ولاية نيويورك الأميركية يعلن تمديد حالة الإغلاق في الولاية حتى 15 مايو.

- الجزائر تعلن عن تسجيل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا و108 إصابات.

- مصر تعلق العمل بكل وسائل النقل العام في 20 أبريل لتقييد التجمعات خلال عطلة "شم النسيم"، في إطار إجراءات الحد من انتشار كورونا.

- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 1434، بعد تسجيل 19 إصابة جديدة

- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 59 حالة شفاء من فيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 990، فيما تم تسجيل 518 إصابة جديدة و4 وفيات.

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