لو شكة ان أبنك مصاب بكورونا امتى توديه للدكتور ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح التقرير المنشور خلال جريدة " mirror"، أنه بالرغم من وجود حالات من الأطفال المصابة بالفيروس التاجي كورونا، إلا أن القليل منهم يتعرض للإصابة بأعراض حادة، حتى إذا كان لديهم حالة صحية مزمنة.

وأشار التقرير، أن الحمى الشديدة أي ارتفاع درجة حرارة الجسم، والسعال الجاف ، وصعوبة في التنفس، من أعراض الإصابة بالفيروس التاجي كورونا المتعارف عليها أو الرئيسية، وهذه الأعراض أيضا يصاب بها الطفل، ولكنها تكون أخف عن كبار السن الذين يتعرضون للإصابة.



علامات كورونا علي الاطفال

وأكد التقرير، أنه في حالة ظهور هذه الأعراض علي الطفل يجب إجراء اختبار للتأكد من حقيقة إصابته بالفيروس التاجي كورونا، لأنها ربما تكون نزلة برد عادية، ولكن في حالة ظهور أعراض شديدة عليه يجب طلب المساعدة من هيئات الطبية عبر الانترنت دون الذهاب بالطفل للطبيب حتي لا يتعرض لانتكاسة صحية.

فقامت الكلية الملكية لطب الأطفال، بإنشاء دليلاً مفيدًا للآباء خلال جائحة كورونا، وأوضحت خلاله، أنه ليس شرطا أن تكون هذه الأعراض تعني الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، وربما تكون نزلة برد عادية، وفي جميع الأحوال يجب البقاء في المنزل وعدم اصطحاب طفلك إلي أي عيادة طبية، إلا في حالة تعرضهم لهذه الأعراض، وهي:

-يصبح الطفل شاحبًا ويشعر بالبرودة في الجسم.

-تعرض لعدم القدرة علي التنفس.

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-تغير لون الشفاه لتصبح زرقاء.

-يصبح غير قادر علي الحركة ويميل إلي الخمول.

-ظهور طفح جلدي.

-يعاني من الجفاف.

-في حالة استمرار ارتفاع حرارة الجسم عن الرضع الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 6 أشهر بدرجة حرارة أعلى من 39 درجة مئوية.

-جميع الرضع والأطفال الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية لأكثر من خمسة أيام.

-تعرض الطفل للقيء المستمر و ألم في البطن.

-نزول دم في البراز.