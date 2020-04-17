شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. ما هى المضاعفات الصحية للإصابة بتسرب السائل الدماغى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التعرض لتسرب السائل الدماغي يعد من الأمراض التي لها العديد من الأسباب وأيضا تعرض المصاب بها للمضاعفات العديدة، وخلال سلسلة س وج، التي يقدمها الخليج 365 لقرائه، سنتعرف أكثر على هذا المرض، وفقا لموقع "HEALTHLINE".

ما هو تسريب السائل الدماغي؟

تسريب السائل الدماغي يعد من الأمراض التي يصاب بها البعض ، وتعني وجود ثقب في غلاف الجمجمة، ويكون السبب في الإصابة هو التعرض لإصابات شديدة في الرأس أو الخضوع لعملية جراحية في هذا المكان الحساس.

ويعد السائل الدماغي هو سائل خفيف شفاف اللون يحيط المخ والحبل الشوكي.



اعراض السائل الدماغي

ما هي أهمية السائل الدماغي للجسم؟

السائل الدماغي له العديد من الفوائد الصحية، ومنها:

-حماية المخ والحبل الشوكي من التعرض للصدمات.

-يحافظ علي صحة المخ والجمجمة.

-يقوي أعصاب الجسم من خلال إمدادها بالأكسجين والجلوكوز.

Advertisements

-يقضي علي البكتريا والجراثيم التي تهاجم الجسم.

ما هي أسباب الإصابة بتسرب السائل الدماغي؟

هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلي الإصابة بتسرب السائل الدماغي، ومنها:

-التعرض لكدمة قوية في الرأس.

-تعرض غلاف المخ إلي ثقب بعد الخضوع للعملية جراحية.



تسرب السائل الدماغي

ما هي أعراض الإصابة بتسرب السائل الدماغي؟

نزول مادة شفافة من الأنف أو الأذن، بالإضافة إلى الشعور بالصداع الشديد والدوخة، والرغبة في الغثيان.

ما هي المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بتسرب السائل الدماغي؟

الشخص الذي يتعرض لهذا الأمر يصبح أكثر عرضة للإصابة لالتهاب خلابا المخ، أو النخاع الشوكي، ضعف شديد في الجهاز المناعي.

ما هو علاج تسرب السائل الدماغي؟

الراحة هي أساس علاج تسرب السائل الدماغي، مع تناول المسكنات، وإذا لم تشعر بالراحة يجب الذهاب للطبيب، لأن هذا الأمر يعد مؤشر علي ضرورة التدخل الجراحي.