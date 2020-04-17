شكرا لقرائتكم خبر عن لو تعرضت لأزمة قلبية.. دليلك لطعام صحى لمنع الإصابة من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الإصابة النوبة القلبية يتم وضع استراتيجية علاج للمريض لمنع حدوث تلك النوبة مرة أخرى أو أى مضاعفات لها مثل السكتة الدماغية، ولكن ما هو أهم من ذلك يجب أن يعلم المريض أن ما يأكله له تأثير على كيفية عمل جسمه، بما في ذلك قلبه، يمكن أن يساعد تغيير عادات الأكل في تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية أخرى.

ووفقا لموقع healthline هناك دليل كامل للمواد الغذائية التي يمكن أن تساعد مرضى النوبات القلبية والأطعمة التي يمكن أن تؤذيهم.

أفضل الأطعمة الصديقة للقلب

الكثير من الفواكه والخضراوات، اللحوم الخالية من الدهن، دواجن بدون جلد، المكسرات والفاصوليا والبقوليات، سمك، كل الحبوب، الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون، منتجات الألبان قليلة الدسم، البيض يمكن تناول ما يصل إلى ستة بيضات في الأسبوع

يمكن استخدام الخضار والفواكه المعلبة والمجمدة بدلاً من الأصناف الطازجة طالما أنها لا تحتوي على الملح والسكر.

يعد السمك من أفضل الأطعمة للقلب ولكن يجب اختيار الأنواع الصحيحة، تعتبر الأسماك الزيتية هي الأفضل لأنها محملة بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على خفض الكوليسترول وتعزيز صحة الأوعية الدموية.

ويجب تناول حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعيًا من أنواع سمك السالمون والسردين.

أما عن قائمة المشروبات فإن أفضل رهان هو الماء، إذا كنت لا تفضل مذاق الماء العادي جرب تقطيع الليمون أو الخيار أو التوت وإضافته إلى الماء للحصول على نكهة طبيعية بالكامل.

كما يوجد بعض الأنظمة الغذائية المختلفة لصحة القلب التي يجب مراعاتها وهى:حمية البحر الأبيض المتوسط

حصل النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​على الكثير من الاهتمام في السنوات الأخيرة وذلك لسبب مهم وهو أنه يركز على الدهون الصحية والبقوليات والأسماك والفاصوليا والحبوب إلى جانب الكثير من الخضراوات والفواكه الطازجة.

كما يركز النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​أيضًا على استخدام الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون بدلاً من الزبدة.

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نظام خفض ارتفاع ضغط الدم

كما أن الطرق الغذائية المعتمدة على وقف ارتفاع ضغط الدم (DASH) هي خطة طعام أخرى تستخدم لتعزيز صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم، فمثل النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​ يركز نظام DASH الغذائي على الأطعمة النباتية جنبًا إلى جنب مع اللحوم الخالية من الدهون.

الاختلاف الأكبر هو أن DASH تركز على تقليل الصوديوم في نظامك الغذائي

الأكل النباتي

يركز الأكل النباتي على الفواكه والخضروات جنبًا إلى جنب مع الحبوب والبقوليات وغيرها من مصادر الأغذية غير الحيوانية.

مما يعزز صحة القلب ويخفض من فرص الإصابة بالسرطان والسكتة الدماغية ومرض السكرى من النوع 2.

الأطعمة التي يجب تجنبها لمريض النوبات القلبية

كقاعدة عامة يجب تجنب السكر الزائد والملح والدهون غير الصحية بشكل خاص بعد التعرض لنوبة قلبية.

فيما يلي قائمة جزئية من الأطعمة للحد منها أو تجنبها:

الوجبات السريعة، طعام مقلي، حلويات، وجبات مجمدة معالجة، ايس كريم، التوابل مثل المايونيز والكاتشب والصوص المعبأ، اللحوم الحمراء، زيوت نباتية مهدرجة.