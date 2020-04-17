شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتعرض البعض لصعوبة شديدة فى البلع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعاني من وجود صعوبة أثناء البلع؟.. إذًا عليك قراءة هذا التقرير، الذي يوضح لك أسباب هذه المشكلة التي تتسبب في تعرضك للتوتر والقلق عند تناولك للطعام أو الشراب أو عند تناول الأدوية الخاصة بك، وذلك وفقا لموقع "healthline".

أوضح التقرير، أن بعض الأشخاص يتعرضون لمشكلة أثناء البلع، وتكون هذه المشكلة مصابة للعديد من الأعراض، ومنها السعال الشديد، والشعور بالاختناق أثناء تناول الطعام، ويصبح الشخص غير قادر علي مضغ الطعام، ويصاحب هذا الأمر صدور صوت من القصبة الهوائية.



اسباب صعوبة البلع

وأشار التقرير، أن التعرض لصعوبة في البلع، أمر له العديد من المشاكل الصحية، وفي بعض الأحيان يكون علامة على الإصابة ببعض الأمراض، كالإصابة بمشاكل في الجهاز العصبي، أو الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي كارتجاع المريء أو التهاب المعدة.

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وأضاف التقرير، أن الأشخاص المصابين بصعوبة في البلع، هم الأكثر عرضة للإصابة بصعوبة شديدة في التنفس، وأيضا يصبحون أكثر عرضة للإصابة لفقدان الوزن الغير مبرر، والشعور المستمر بالقلق والتوتر، وهذا يعرض الشخص للإصابة بالأنيميا نتيجة لعدم قدرة علي تناول الأطعمة.



لماذا يتعرض البعض لصعوبة في البلع

وأكد التقرير، أن علاج صعوبة البلع يعتمد في الأساس التعرف علي الأسباب، فقد يستعين الطبيب بتركيب أنبوب من الأنف أو المعدة لكي يصل الطعام للمريض من خلالها، أو الخضوع لعملية جراحية لتوسيع مجري المريء، ويجب علي المصاب أن يسعي للتخلص من السبب في البداية، حتي لا يلجأ لطرق العلاج المذكورة.