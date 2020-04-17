إنسانية الإمارات تبهر مسؤولي باكستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لفتة إماراتية كريمة في أوقات استثنائية يمر بها العالم في مواجهة فيروس كورونا، لاقت إشادة واسعة من المسؤولين في باكستان بالدور الإنساني لدولة الإمارات، بعد مساعدة 400 باكستاني في عودتهم إلى وطنهم عبر رحلات خاصة.

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بلغ عدد الإصابات في باكستان 5716 حالة، وتصدر إقليم البنجاب قائمة أعداد الإصابات بين الأقاليم الأخرى، بواقع 2826 حالة، تلاه إقليم السند بواقع 1452 حالة.

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وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي: "إن المرحلة التالية من إعادة الباكستانيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج، ستبدأ الثلاثاء".

وأبلغ قريشي لجنة برلمانية معنية بالإشراف على الأمر، أن هناك 39748 باكستانيا طلبوا العودة إلى بلادهم.

وأضاف أنه تمت إعادة 1640 باكستانيا من خلال 12 رحلة خاصة حتى الآن، مشيرا إلى أنه من المقرر بذل جهود أكبر خلال المرحلة المقبلة من الرحلات الجوية، لإعادة الباكستانيين العالقين.