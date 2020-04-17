تعرفي على ما يجب فعله عند التعرض للإغماء

الإغماء هو حالة يتعرض فيها الشخص لفقدان الوعي فترة قصيرة عادة من 20 ثانية إلى دقيقة، ويحدث الإغماء عادة عندما تنخفض كمية تدفق الدم إلى الدماغ فجأة، وفقا لموقع healthline يمكن أن يحدث هذا لأسباب عديدة بعضها يمكن الوقاية منه.

عادة ما تظهر أعراض الإغماء أو الشعور بالإغماء فجأة قد تشمل الأعراض ما يلي:

برودة الجسم، دوخة، التعرق، الدوار، غثيان، تغيرات الرؤية مثل الرؤية الضبابية أو رؤية البقع.

ما الذي يمكنك فعله لمنع الإغماء؟

إذا كنت عرضة للإغماء أو لديك حالة تجعلك أكثر عرضة للإغماء، فهناك خطوات يمكنك اتخاذها للمساعدة في تقليل خطر إغمائك.

طرق منع الإغماء

- تناول وجبات منتظمة وتجنب تخطي الوجبات إذا كنت تشعر بالجوع بين الوجبات ، تناول وجبة خفيفة صحية.

- تأكد من شرب كمية كافية من الماء كل يوم.

- إذا كنت بحاجة إلى الوقوف في مكان واحد لفترة طويلة ، فتأكد من تحريك ساقيك وعدم قفل ركبتيك ويمكنك هز ساقيك.

- إذا كنت عرضة للإغماء تجنب ممارسة الرياضة في الطقس الحار قدر الإمكان.

- إذا كنت عرضة للقلق فابحث عن استراتيجية التكيف التي تناسبك يمكنك تجربة التمرين المنتظم أو التأمل أو العلاج بالكلام أو العديد من الخيارات الأخرى.

- إذا شعرت بالقلق المفاجئ وشعرت أنك قد تشعر بالإغماء خذ أنفاسًا عميقة وعد ببطء إلى 10 في محاولة لتهدئة نفسك.

- تناول أي أدوية كما هو موصوف خاصة لمرض السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

- إذا أغمي عليك أثناء التبرع بالدم أو أخذ جرعة فتأكد من شرب الكثير من السوائل وتناول وجبة قبل بضع ساعات.

- أثناء التبرع بالدم أو أخذ الحقنة ، استلقِ ، لا تنظر إلى الإبرة ، وحاول أن تشتت انتباهك

- إذا كنت تشعر أنك ستغمي فقد تمنعك بعض الخطوات التالية من فقدان الوعي:

- إذا استطعت استلقِ في الهواء.

- إذا لم تستطع الاستلقاء ، فاجلس وضع رأسك بين ركبتيك.

- سواء كنت جالسًا أو مستلقيًا انتظر حتى تشعر بتحسن ثم قف ببطء.

- اصنع قبضة محكمة وشد ذراعيك يمكن أن يساعد ذلك في رفع ضغط الدم.

- إذا كنت تعتقد أن الدوار لديك قد يكون بسبب نقص الطعام تناول شيء ما.

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- إذا كنت تعتقد أن الشعور قد يكون ناتجًا عن الجفاف تناول الماء ببطء.

- خذ أنفاسًا بطيئة وعميقة.

ما هي أسباب الإغماء

يحدث الإغماء عندما ينخفض ​​تدفق الدم إلى الدماغ أو عندما لا يتفاعل الجسم بسرعة كافية مع التغيرات في كمية الأكسجين التي تحتاجها.

هناك العديد من الأسباب الكامنة المحتملة لذلك ، بما في ذلك:

- عدم تناول الطعام الكافى لحاجة الجسم مما يؤدى الى انخفاض نسبة السكر في الدم خاصة إذا كان الشخص مصابًا بداء السكري.

- يمكن أن يؤدي عدم تناول كمية كافية من السوائل إلى انخفاض ضغط الدم.

- أمراض القلب يمكن أن تؤدي مشاكل القلب وخاصة عدم انتظام ضربات القلب أو انسداد تدفق الدم إلى تعطيل تدفق الدم إلى الدماغ.

- يمكن أن تؤثر المشاعر مثل الخوف أو التوتر أو الغضب على الأعصاب التي تتحكم في ضغط الدم.

- الوقوف بسرعة كبيرة.يمكن أن يؤدي الاستيقاظ بسرعة كبيرة من وضعية الاستلقاء أو الجلوس إلى عدم وصول كمية كافية من الدم إلى دماغك.

- الوقوف في نفس المكان لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى تجمع الدم بعيدًا عن الدماغ.

- يمكن أن تتداخل كل من الأدوية والكحول مع كيمياء الدماغ وتسبب لك انقطاع التيار الكهربائي.

- يمكن أن يسبب الإفراط في بذل الجهد خاصة في الطقس الحار الجفاف وانخفاض ضغط الدم.

- يمكن للألم الشديد أن يحفز العصب المبهم ويسبب الإغماء.

- يمكن لبعض أدوية ضغط الدم خفض ضغط الدم بشدة.

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