تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك بالفواكة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- كيك الشوكولاتة : قالب (جاهز)

- كريمة : 4 مغلفات

- الجيلي : مغلف (بالنكهة المتوفرة لديك)

- فواكة معلبة : علبة

- حليب : كوب (سائل / للكريمة) الطريقة:

1) نهرس الكيك ونضعه في قاع قالب التشيز كيك ونرصه. 2) نخفق مغلفات الكريمة مع كوب الحليب الى أن تتكاثف. ٣) نضع الكريمة فوق طبقة الكيك ونضعها بالثلاجة. ٤) نصفي عصير الفواكة المعلبة في كوب ونضيف عليه مقدار كوب مياه أخرى ليصبح لدينا كوبين لعمل طبقة الجلي. Advertisements ٥) نسخن كوب الماء وكوب عصير الفواكة المعلبة ونضيف ظرف الجلي وتخلط إلى أن يذوب. ٦) نوزع الفواكة المعلبة فوق طبقة الكريمة ونضيف الجلي قبل أن يبرد فوقها وندخلها الثلاجة مدة لا تقل ساعتين. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة المحشوة بالكريمة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالزنجبيل والقرفة

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