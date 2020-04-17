تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الاكلير الفرنسي بالكاسترد

المقادير

- لتحضير الحشوة :

حليب : 2 كوب (سائل)

سكر : نصف كوب

النشاء : ربع كوب

صفار البيض : 3 حبات

الفانيليا : ملعقة صغيرة

قشرة ليمون : 1 حبة (مبشور)

الزبدة : ملعقة صغيرة

- الماء : كوب

- الزبدة : 60 غراماً

- دقيق : كوب

- البيض : 4 حبات

- ملح : رشّة

- الشوكولاتة : 115 غم (مفرومة / للتغليفة)

- كريمة الخفق : نصف كوب (للتغليفة)

الطريقة:

1- لتحضير العجينة: في قدر، سخّني الماء وأضيفي إليه الزبدة حتى تذوب.

2- أضيفي الدقيق فوق القدر واخلطي للحصول على عجينة متكتلة.

3- حرّكي العجينة على النار لدقيقتين.

4- أطفئي النار واتركي العجينة تبرد تماماً.

5- ضعي العجينة في الخلاط الكهربائي وأضيفي إليها البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخلط بين الإضافات للحصول على عجينة طريّة تلتصق قليلاً ثمّ ضعي العجينة في كيس الحلويات.

6- حمّي الفرن على حرارة 190 درجة مئوية.

7- اصنعي من العجينة شكل أصابع بطول 7 سنتم على صينية فرن غير لاصقة مع الحرص على ترك مسافة بين القطعة والأخرى.

8- أدخلي الصينية إلى الفرن حتى تصفر قطع العجين وتصبح قاسية بعض الشيء، حوالي 35 إلى 40 دقيقة.

9- أخرجي القطع من الفرن واتركيها تبرد تماماً.

10- لتحضير الحشوة: في قدر، ضعي الحليب مع قشر الليمون الحامض المبشور واتركيه يغلي.

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11- في وعاء، ضعي السكر مع صفار البيض والنشاء واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات.

12- صبي من الحليب المغلي فوق الخليط السابق واخلطي.

13- أعيدي المزيج إلى النار واخلطي حتى يكثف ويصبح شبيه بالكاسترد.

14- اتركي الكريمة تبرد قليلاً ثمّ ضعي الزبدة والفانيليا واخلطي حتى ذوبان الزبدة.

15- اسكبي الكريمة في طبق مستطيل وغطّيه بورق نايلون واتركيه حتى تبرد قليلاً.

16- أدخلي الكريمة إلى الثلاجة لتبرد كلياً.

17- ضعي الكريمة في كيس الحلويات وأدخلي هذه الأخيرة في طرفي عجينة الإكلير لحشيها.

18- لتحضير التغليفة: ضعي الكريمة في قدر على نار متوسطة حتى تبدأ بالغليان.

19- أطفئي النار واسكبي الكريمة في وعاء فوق قطع الشوكولاتة.

20- اخلطي المكونَين جيداً حتى ذوبان الشوكولاتة.

21- اتركي التغليفة تبرد على حرارة الغرفة حوالي 15 دقيقة مع الحرص على تحريكها مع وقت لآخر.

22- غمّسي طرفاً من عجينة الإكلير بطريقة طوليّة بتغليفة الشوكولاتة.

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