تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الاكلير الفرنسي بالكاسترد

المقادير
- لتحضير الحشوة :
حليب : 2 كوب (سائل)
سكر : نصف كوب
النشاء : ربع كوب
صفار البيض : 3 حبات
الفانيليا : ملعقة صغيرة
قشرة ليمون : 1 حبة (مبشور)
الزبدة : ملعقة صغيرة
- الماء : كوب
- الزبدة : 60 غراماً
- دقيق : كوب
- البيض : 4 حبات
- ملح : رشّة
- الشوكولاتة : 115 غم (مفرومة / للتغليفة)
- كريمة الخفق : نصف كوب (للتغليفة)
الطريقة:
1- لتحضير العجينة: في قدر، سخّني الماء وأضيفي إليه الزبدة حتى تذوب.
2- أضيفي الدقيق فوق القدر واخلطي للحصول على عجينة متكتلة.
3- حرّكي العجينة على النار لدقيقتين.
4- أطفئي النار واتركي العجينة تبرد تماماً.
5- ضعي العجينة في الخلاط الكهربائي وأضيفي إليها البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخلط بين الإضافات للحصول على عجينة طريّة تلتصق قليلاً ثمّ ضعي العجينة في كيس الحلويات.
6- حمّي الفرن على حرارة 190 درجة مئوية.
7- اصنعي من العجينة شكل أصابع بطول 7 سنتم على صينية فرن غير لاصقة مع الحرص على ترك مسافة بين القطعة والأخرى.
8- أدخلي الصينية إلى الفرن حتى تصفر قطع العجين وتصبح قاسية بعض الشيء، حوالي 35 إلى 40 دقيقة.
9- أخرجي القطع من الفرن واتركيها تبرد تماماً.
10- لتحضير الحشوة: في قدر، ضعي الحليب مع قشر الليمون الحامض المبشور واتركيه يغلي.
11- في وعاء، ضعي السكر مع صفار البيض والنشاء واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات.
12- صبي من الحليب المغلي فوق الخليط السابق واخلطي.
13- أعيدي المزيج إلى النار واخلطي حتى يكثف ويصبح شبيه بالكاسترد.
14- اتركي الكريمة تبرد قليلاً ثمّ ضعي الزبدة والفانيليا واخلطي حتى ذوبان الزبدة.
15- اسكبي الكريمة في طبق مستطيل وغطّيه بورق نايلون واتركيه حتى تبرد قليلاً.
16- أدخلي الكريمة إلى الثلاجة لتبرد كلياً.
17- ضعي الكريمة في كيس الحلويات وأدخلي هذه الأخيرة في طرفي عجينة الإكلير لحشيها.
18- لتحضير التغليفة: ضعي الكريمة في قدر على نار متوسطة حتى تبدأ بالغليان.
19- أطفئي النار واسكبي الكريمة في وعاء فوق قطع الشوكولاتة.
20- اخلطي المكونَين جيداً حتى ذوبان الشوكولاتة.
21- اتركي التغليفة تبرد على حرارة الغرفة حوالي 15 دقيقة مع الحرص على تحريكها مع وقت لآخر.
22- غمّسي طرفاً من عجينة الإكلير بطريقة طوليّة بتغليفة الشوكولاتة.
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