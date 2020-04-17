تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة البرتقال الاسفنجية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- دقيق : كوب

- البيض : 3 حبات

- عصير البرتقال : كوب وثلث

- قشرة البرتقال : 1 حبة (مبشورة)

- سكر : كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة الطريقة: 1- افصلي صفار البيض عن الزلال. 2- اخفقي الزلال في وعاء ثمّ أضيفي الصفار تدريجياً مع الخفق المستمرّ. 3- أضيفي السكر، عصير البرتقال وقشر البرتقال المبشور واخفقي. 4- اخلطي الدقيق، البايكنغ باودر والملح في وعاء ثانٍ. Advertisements 5- أضيفي المكونات الجافة إلى تلك السائلة وامزجيها معاً حتى تشكّل عجينة متجانسة. 6- ادهني قالب كيك بالقليل من الزبدة ثمّ وزّعي العجينة فيه. 7- اخبزي الكيك في فرنٍ محمّى لمدة 35-40 دقيقة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الجزر والبرتقال تعرفي على طريقة إعداد وتحضير براونيز الشوكولاتة البيضاء

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