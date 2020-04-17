تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الزعفران

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- خليط الكيك الجاهز : عبوة

- كريمة : مغلف

- كريمة : كوب

- حليب : كوب

- حليب : كوب ونصف

- حليب مركز محلى : نصف كوب

- الزعفران : نصف ملعقة صغيرة الطريقة: حضري خليط الكيك الأصفر بحسب التعليمات على العبوة واتركيه ليبرد ثم ضعيه في طبق الكيك.

اخلطي الكريمة السائلة مع الكريمة البودرة بالخفاقة الكهربائية حتى تتكاثف الكريمة وتصبح هشة.

اخلطي الحليب المبخر والحليب المكثف المحلى والحليب السائل مع الزعفران في قدر على النار حتى يغلي واتركيه لمدة 5 دقائق على النار ثم ازيليه.

وزعي الخليط فوق الكيك واتركيه ليبرد تماماً، ويجب أن يكون الكيك بارد عند التشريب.

وزعي الكريمة المخفوقة فوق الكيك وضعيها في الثلاجة لحين التقديم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة المحشوة بالكريمة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالزنجبيل والقرفة

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