تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الكابتشينو الباردة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- كريمة : عبوة (بودرة)

- كريم كراميل : 2 عبوة

- القشطة : 2 عبوة

- كابتشينو : 4 ملاعق كبيرة

- سويسرول الشوكولاتة : عبوة (عبوة كبيرة الحجم)

- سكر البودرة : نصف كوب

- حليب : 2 كوب

- الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة الطريقة: قطّعي السويسرول وقسّميه لثلاثة أجزاء.

اخلطي الكريمة البودرة والكريم كراميل والقشطة والكابتشينو والسكر البودرة والحليب معاً، حتى يصبح القوام سميكاً.

وزّعي الطبقة الأولى من السويسرول وغطّيه بجزء من الكريمة.

ضعي الجزء الثاني من السويسرول مع الكريمة، ثم امزجي الكاكاو مع كريمة الجزء الثالث.

غطي طبق الحلوى بكريمة الكاكاو وضعيها في الثلاجة حتى تجمد تماماً (أربع ساعات). Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كابتشينو تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الكاكاو الخفيف

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