تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المانتي التركي

المقادير

- طحين : 2 كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- البيض : 2 حبة

- الماء : ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- لحم مفروم : 500 غراماً

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- الفلفل الأحمر : ملعقة صغيرة (مطحون)

- الثوم : ملعقة كبيرة (مهروس)

- لبن زبادي : كوب

الطريقة:

اخلطي الطحين مع الملح

اضيفي البيض و ملعقة الماء و اخلطي جيدا باليد على طريقة العجن حتى تتكون عجينة طرية متماسكة

غطي العجين و اتركيه لمدة 30 دقيقة حتى ترتاح

اخلطي البصل مع اللحم المفروم و الملح و الفلفل حتى تتجانس المكونات ويصبح المزيج مثل الهريس

قسمي العجين إلى نصفين ثم مدي العجين على سطح مرشوش طحين بشكل مستطيل و افردي العجين لسماكة رقيقة جدا ثم قطعها مربعات صغيرة

ضعي في كل مربع من العجين حوالي ملعقة كبيرة من حشوة اللحم و البصل و اغلقي اطراف العجين على شكل حزمة صغيرة

ضعي العجين المحشو في طبق مرشوش بالطحين

سخني الزيت النباتي في مقلاة ثم اضيفي الفلفل الاحمر المطحون و قلبي حتى يتحمص قليلا ثم ازيلي المقلاة عن النار و اتركي الفلفل ليبرد

اضيفي الثوم المهروس للبن الزبادي و اخلطي

ضعي ماء و ملح في قدر و اتركيه حتى يغلي ثم اضيفي قطع العجين المحشية للماء و اتركيها لمدة 20 دقيقة تغلي حتى تنضج ثم صفيها و ضعيه في طبق

اضيفي صوص اللبن الزبادي مع الثوم فوق المانتي ثم وزعي الفلفل الاحمر مع الزيت و قدميها

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