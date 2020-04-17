القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- طحين : 2 كوب
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- البيض : 2 حبة
- الماء : ملعقة صغيرة
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- لحم مفروم : 500 غراماً
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة
- الفلفل الأحمر : ملعقة صغيرة (مطحون)
- الثوم : ملعقة كبيرة (مهروس)
- لبن زبادي : كوب
الطريقة:
اخلطي الطحين مع الملح
اضيفي البيض و ملعقة الماء و اخلطي جيدا باليد على طريقة العجن حتى تتكون عجينة طرية متماسكة
غطي العجين و اتركيه لمدة 30 دقيقة حتى ترتاح
اخلطي البصل مع اللحم المفروم و الملح و الفلفل حتى تتجانس المكونات ويصبح المزيج مثل الهريس
قسمي العجين إلى نصفين ثم مدي العجين على سطح مرشوش طحين بشكل مستطيل و افردي العجين لسماكة رقيقة جدا ثم قطعها مربعات صغيرة
ضعي في كل مربع من العجين حوالي ملعقة كبيرة من حشوة اللحم و البصل و اغلقي اطراف العجين على شكل حزمة صغيرة
ضعي العجين المحشو في طبق مرشوش بالطحين
سخني الزيت النباتي في مقلاة ثم اضيفي الفلفل الاحمر المطحون و قلبي حتى يتحمص قليلا ثم ازيلي المقلاة عن النار و اتركي الفلفل ليبرد
اضيفي الثوم المهروس للبن الزبادي و اخلطي
ضعي ماء و ملح في قدر و اتركيه حتى يغلي ثم اضيفي قطع العجين المحشية للماء و اتركيها لمدة 20 دقيقة تغلي حتى تنضج ثم صفيها و ضعيه في طبق
اضيفي صوص اللبن الزبادي مع الثوم فوق المانتي ثم وزعي الفلفل الاحمر مع الزيت و قدميها
قد يهمك أيضا:
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير برياني اللحم الهندي
طريقة إعداد وتحضير ستيك دجاج بالكريمة والثوم
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المانتي التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.