تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالخضار

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الكوسا : 2 حبة (مقطّعة إلى مكعبات)

- البروكولي : 2 كوب (مفصول الزهرات)

- الجزر : كوب (مسلوق)

- البصل الأخضر : نصف كوب (مقطع)

- الذرة : نصف كوب (معلبة)

- البازيلاء : نصف كوب (معلبة)

- زبيب : نصف كوب

- الفليفلة الحمراء : 1 حبة (مقطعة طولياً)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل ابيض : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الأرز : كوب ونصف

- الماء : 3 اكواب الطريقة: 1- في مقلاة، حمّي زيت الزيتون وقلّي الكوسا، البروكولي، البصل الأخضر والفليفلة الحمراء. 2- نكّهي بالملح، الفلفل الأبيض والأسود. 3- بعد أن تنضج الخضار، أضيفي حبّات الزبيب وتابعي التحريك. 4- أضيفي البازيلاء، الجزر والذرة، حرّكي قليلاً ثمّ ضعي المزيج جانباً. Advertisements 5- في قدر آخر، إغلي الماء مع الملح ثمّ أضيفي الأرز واسلقيه لحوالي 10 دقائق إلى أن ينضج. 6- أضيفي الأرز فوق مزيج الخضار، اخلطي وقدّمي الطبق ساخناً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطائر الكوسا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قوانص الدجاج بالأرز

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