تعرفي على طريقة إعداد وتحضير برياني اللحم الهندي

المقادير

- للحم :

اللحم الضاني : كيلو (مقطَّعًا إلى قطع بحجم 2 إنش)

بهارات الجرام ماسالا : نصف ملعقة كبيرة

معجون الثوم : ملعقة كبيرة

معجون الزنجبيل : ملعقة كبيرة

زبادي : 4 ملاعق كبيرة

عصير الليمون : 1 حبة

مسحوق الكزبرة : ملعقة صغيرة

مسحوق الكمون : ملعقة صغيرة

مسحوق الفلفل الأحمر : ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة صغيرة

- للبرياني :

معجون الفلفل الحار : ملعقة كبيرة

الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة

حليب : ربع كوب (دافئ)

البصل : 4 حبات (مُقطَّع إلى شرائح رفيعة)

بهارات الجرام ماسالا : نصف ملعقة كبيرة

ملح : حسب الرغبة

ماء دافئ : كوب ونصف

- للأرز :

القرفة : 2 عود

هيل : 6 حبات (الأسود)

الهيل الأخضر : 6 حبات

اليانسون : قطعة (النجمي)

غار : 2 ورقة

مستكة : 1 حبة

جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة

سمن : 2 ملعقة كبيرة

فليفلة خضراء : 4 حبات (مفرومة فرمًا ناعمًا)

ملح : 3 ملاعق صغيرة

أرز بسمتي : 2 كوب (مغسولًا، ومُصفَّى)

- للمطيِّبات :

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الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

الثوم : 6 فصوص (مفروم)

بذور الكمون : 2 ملعقة صغيرة

الشمر : ملعقة صغيرة

- للتقديم :

بندورة : 2 حبة (مفرومة فرمًا ناعمًا)

خيوط الزعفران : حسب الرغبة

عصير الليمون : 1 حبة

الطريقة:

لإعداد اللحم: يُقطَّع لحم الضأن إلى قطع بحجم 2 إنش. تتبل قطع اللحم بخليط مؤلَّف من: مسحوق "جارام ماسالا" ومعجون الثوم ومعجون الزنجبيل والزبادي وعصير الليمون الحامض ومسحوق الكزبرة ومسحوق الكمّون ومسحوق الفلفل الأحمر والملح. تُترك قطع اللحم في خليط التتبيلة لساعتين على الأقلّ.

لبرياني لحم الضأن: يُخلط الحليب والزيت معًا؛ يُقلى معجون الفلفل الحار في مقلاة تحتوي على خليط الحليب والزيت. فتُضاف قطع لحم الضأن المتبَّلة والبصل ومسحوق "جارام ماسالا" والملح. عندما ينفصل الحليب المصفَّى عن مزيج اللحم، يُنقل هذا الأخير إلى وعاء الضغط (مع الاحتفاظ بالحليب جانبًا)، فيُصبُّ الماء الدافئ، ويُطهى مزيج اللحم حتَّى يصبح طريًّا.

للأرز: يُقلى كلٌّ من القرفة والهيل بلونيه وأوراق الغار والمستكة وجوزة الطيب واليانسون النجمي، في قدر تحتوي على السمن، فيُضاف الأرز وفرم الفليفلة الخضراء، والملح، والماء الكافي لغمر الأرز.

للمطيِّبات: تُقلى المكوِّنات الآتية في مقلاة تحتوي على الزيت: الثوم والكمّون والشمَّر. ويوضع الخليط جانبًا.

يُصبُّ الحليب الذي سبق الاحتفاظ به في طنجرة الضغط المليئة بمزيج اللحم، فيُضاف الأرز المطهو، وفرم البندورة، ورقائق الزعفران، مع الحرص على جعل قطع من لحم الضأن المسلوقة على سطح الطنجرة. يُسكب عصير الليمون الحامض، فتُغطَّى القدر بإحكام. تُطهى المكوِّنات لنصف الساعة على نار هادئة.

طريقة التقديم: يسكب الأرز ولحم الضأن في طبق التقديم، الذي يُزيَّن بالمُطيِّبات المقليَّة. يُقدَّم الطبق مع شرائح الليمون والبصل، والزبادي المضافة قطع الخيار إليه.

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