تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رز بالبازيلا والدجاج

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- أرز بسمتي : كوب (مغسول ومنقوع)

- صدر الدجاج : 2 صدر (فيليه / مسلوق ومفروم)

- البازيلاء : كوب (مجمدة)

- سمن : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- ماء ساخن : 2 كوب الطريقة: سخني السمن والزيت في قدر على نار متوسطة.

أضيفي الدجاج المسلوق وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي البازيلا والملح والماء الساخن واتركي المزيج حتى يغلي.

أضيفي الأرز المغسول والمصفى وغطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 25 دقيقة أو حتى ينضج الأرز ويتشرب الماء.

اسكبي الأرز في طبق التقديم وقدميه ساخناً إلى جانب السلطة أو اللبن الزبادي حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالخضار والزيتون طريقة إعداد وتحضير الأرز بالبازيلاء

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