تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سبانخ بزيت الزيتون والفلفل الحار

المقادير

- السبانخ : 4 اكواب (طازج مغسول ومصفى)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أخضر حار : قرن (مفروم)

- عصير الليمون : 1 حبة الطريقة:

سخني زيت الزيتون في مقلاة واسعة على نار متوسطة.

أضيفي البصل والفلفل الحار وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يطرى الخضار.

أضيفي السبانخ واللحمة والملح والفلفل وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يذبل السبانخ.

ضعي المزيج في طبق وأضيفي عصير الليمون وقدميه ساخناً إلى جانب اللحم أو الدجاج أو الخبز المحمص حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير أفخاذ دجاج بالليمون وإكليل الجبل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الجبن مع الطماطم والسبانخ

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