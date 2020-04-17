شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الزنك ومتى تلجأ للطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزنك معدن يستخدمه الجسم لمحاربة العدوى وإنتاج الخلايا الدفاعية بالجسم، وهو مهم للشفاء من الإصابات وإنشاء الحمض النووي ، في جميع خلايا الجسم، فإذا كنت لا تحصل على ما يكفي من الزنك في نظامك الغذائي ، فقد يكون لديك آثار جانبية، مثل تساقط الشعر وقلة اليقظة وقلة حاسة التذوق والشم.



أعراض نقص الزنك فى الجسم يستخدم الجسم الزنك في إنتاج الخلايا ووظائف المناعة، فهوهو جزء أساسي من النمو والتطور الجنسي والتكاثر، وعندما يكون لديك نقص في الزنك ، لا يستطيع جسمك إنتاج خلايا صحية جديدة، هذا يؤدي إلى أعراض مثل: أعراض نقص الزنك فى الجسم يستخدم الجسم الزنك في إنتاج الخلايا ووظائف المناعة، فهوهو جزء أساسي من النمو والتطور الجنسي والتكاثر، وعندما يكون لديك نقص في الزنك ، لا يستطيع جسمك إنتاج خلايا صحية جديدة، هذا يؤدي إلى أعراض مثل:

فقدان الوزن غير المبرر

الجروح التي لا تلتئم

عدم اليقظة

انخفاض حاسة الشم والذوق

إسهال

فقدان الشهية

تقرحات مفتوحة على الجلد

إذا كنت حاملاً وتعاني من نقص في الزنك ، فقد لا يكون لدى طفلك ما يحتاجه للنمو بشكل صحيح في الرحم. وإذا كنت أنت وشريكك تحاولان الحمل ، فقد يؤدي نقص الزنك إلى صعوبة الأمر. وذلك لأن نقص الزنك قد يؤدي إلى العجز الجنسي لدى الرجال.

الأشخاص الأكثر عرضة لنقص الزنك وفقا لتقرير موقع " healthline"، هم الرضع الذين يرضعون من الثدي وكبار السن، كما تحتاج النساء الحوامل إلى المزيد من الزنك أكثر من المعتاد لأن الزنك في أجسامهن ضروري لمساعدة الطفل النامي.

الأشخاص الذين يعانون من إدمان الكحول هم أيضا عرضة لخطر النقص. تشير بعض الأبحاث إلى أن مصدر الكحول يجعل من الصعب على الجسم هضم الزنك.



تشخيص نقص الزنكيتم توزيع الزنك بكميات ضئيلة بين الخلايا في الجسم ، مما يجعل من الصعب اكتشاف نقص الزنك من خلال اختبار دم بسيط. تشخيص نقص الزنكيتم توزيع الزنك بكميات ضئيلة بين الخلايا في الجسم ، مما يجعل من الصعب اكتشاف نقص الزنك من خلال اختبار دم بسيط.

إذا اشتبه طبيبك في وجود نقص في الزنك ، فسوف يحتاج إلى اختبار بلازما الدم للحصول على قراءة دقيقة، و تشمل الاختبارات الأخرى لنقص الزنك اختبار البول وتحليل خصلة شعرك لقياس محتوى الزنك.

في بعض الأحيان يكون نقص الزنك من أعراض حالة أخرى، فعلى سبيل المثال ، قد تتسبب بعض الحالات في معالجة الزنك في الجسم ولكن لا يتم امتصاصه جيدًا.

يمكن أن يؤدي نقص الزنك أيضًا إلى نقص النحاس، سيكون طبيبك على علم بهذه الاحتمالات، وقد يطلب القيام باختبارات إضافية للوصول إلى أسباب النقص. Advertisements علاج نقص الزنكتغييرات النظام الغذائي علاج نقص الزنكتغييرات النظام الغذائي

يبدأ العلاج طويل الأمد لنقص الزنك بتغيير نظامك الغذائي، وللبدء يجب تناول المزيد من الأطعمة التالية:

لحم أحمر

دواجن

بذور

جنين القمح

الأرز البري

المحار

إذا كنت نباتيًا ، فقد يكون من الصعب الحصول على كمية الزنك التي تحتاجها من الأطعمة التي تتناولها، فقط ضع في اعتبارك الفول المخبوز والكاجو والبازلاء واللوز كمصادر بديلة للزنك.



المكملات المكملات يمكنك أيضًا علاج نقص الزنك على الفور باستخدام المكملات الغذائية، ولكن إذا كنت تستخدم المكملات الغذائية لزيادة كمية الزنك في جسمك ، فكن حذرًا، فيمكن أن يتفاعل الزنك مع بعض المضادات الحيوية وأدوية التهاب المفاصل ومدرات البول. متى تتصل بطبيبكفي معظم الحالات، لا يكون نقص الزنك حالة طارئة. ومع ذلك ، إذا كنت حاملاً أو ترضعين وتشك في نقص الزنك ، فمن المهم للغاية أن تعالجيه على الفور، لأن الزنك ضروري للنمو الصحي في الرحم. متى تتصل بطبيبكفي معظم الحالات، لا يكون نقص الزنك حالة طارئة. ومع ذلك ، إذا كنت حاملاً أو ترضعين وتشك في نقص الزنك ، فمن المهم للغاية أن تعالجيه على الفور، لأن الزنك ضروري للنمو الصحي في الرحم.

إذا كنت تعلم أنك تعاني من نقص والإسهال الذي يستمر لعدة أيام ، فيجب عليك الاتصال بالطبيب. الزنك هو المعدن الذي يساعد الأمعاء على مقاومة العدوى ، وبدونه ، قد تصبح العدوى أكثر خطورة.

كما هو الحال مع أي حالة ، يجب عليك الاتصال بالطبيب الخاص بك إذا كنت:

تشعر بالدوار أو الغثيان

لديك صداع مفاجئ لن يزول

فقدان الوعي