أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستنتقل إلى مرحلة "إعادة فتح البلاد".



وأضاف ترامب خلال مؤتمر الصحفي اليومي عن تطورات فيروس كورونا إنه يعتزم إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي "خطوة بخطوة"، على أساس معطيات "يمكن التحقق منها".

وقال إنّ الوقت حان "لإعادة فتح" الاقتصاد الأمريكي الذي توقف جراء انتشار فيروس كوونا.

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وأوضح أنّ إعادة فتح البلاد ستتمّ على مراحل "ولايةً تلو الأخرى" لتجنب موجة جديدة من الفيروس.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نشرت أن ترامب أبلغ حكام الولايات بأن بعضهم سيمكنه إعادة فتح ولايته بحلول أول مايو أو قبل ذلك.

وقالت إن ترامب لم يُحدّد أي جدول زمني دقيق بل ترك لحكّام الولايات أن يُكيّفوا إيقاع "إعادة فتح" الاقتصاد مع الأوضاع المحلية في ولاياتهم.