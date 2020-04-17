صحة ورشاقة

المزيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتصاد

العين الإخبارية

الجمعة 2020/4/17 02:28 ص بتوقيت أبوظبي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستنتقل إلى مرحلة "إعادة فتح البلاد". 

وأضاف ترامب خلال مؤتمر الصحفي اليومي عن تطورات فيروس إنه يعتزم إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي "خطوة بخطوة"، على أساس معطيات "يمكن التحقق منها".

وقال إنّ الوقت حان "لإعادة فتح" الاقتصاد الأمريكي الذي توقف جراء انتشار فيروس كوونا.

Advertisements

وأوضح أنّ إعادة فتح البلاد ستتمّ على مراحل "ولايةً تلو الأخرى" لتجنب موجة جديدة من الفيروس.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نشرت أن ترامب أبلغ حكام الولايات بأن بعضهم سيمكنه إعادة فتح ولايته بحلول أول مايو أو قبل ذلك.

وقالت إن ترامب لم يُحدّد أي جدول زمني دقيق بل ترك لحكّام الولايات أن يُكيّفوا إيقاع "إعادة فتح" الاقتصاد مع الأوضاع المحلية في ولاياتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا