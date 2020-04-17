تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطيرة الدجاج بالمشروم والكريمة

القاهرة - لايف ستايل المقادير - عجينة البف باستيري : عبوة

- الزبدة : ملعقة كبيرة (طرية)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- صدر الدجاج : 3 صدور (فيليه مفروم مكعبات صغيرة)

- الفطر : 2 كوب (طازج مفروم شرائح)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة (مجفف)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- كريمة : 2 كوب (سائلة) الطريقة: سخني الزبدة والزيت في مقلاة واسعة وأضيفي الدجاج وقلبي لمدة 10 دقائق.

تبلي بالملح والفلفل والأوريغانو حركي لمدة 5 دقائق ثم ازيليه من المقلاة وضعيه في طبق جانباً.

في نفس المقلاة أضيفي الفطر والثوم وقلبي لمدة 10 دقائق ثم أعيدي الدجاج وأضيفي الكريمة واتركي المزيج ليغلي على النار لمدة 5 دقائق.

ارفعي المقلاة عن النار واتركيه ليبرد قليلاً.

ضعي المزيج في طبق الفرن.

مدي عجينة البف باستري قليلاً على سطح مرشوش طحين ثم غطي الدجاج والمشروم وازيلي أطراف العجينة الزائدة عن الطبق.

اصنعي شق بالسكين على وجه العجين بشكل اكس وادهني وجه العجين بالزبدة.

أدخلي الطبق للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة حتى تتحمر العجينة وقدمي الفطيرة ساخنة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالبشاميل والدجاج طريقة إعداد وتحضير ستيك دجاج بالكريمة والثوم

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