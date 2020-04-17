طرق ترطيب البشرة في شهر رمضان

القاهرة - لايف ستايل
تحتاج البشرة في هذا الشهر الفضيل للمزيد من الرطوبة ففي فترة الصيام تتعرض للجفاف، لهذا فيجب أن تزوديها بالقدر الكافي من الترطيب عند الإفطار كتناول المأكولات التي تزوّد البشرة بالماء وشرب كمية كافية من الماء والعصائر الطبيعية مع اختيار الكريم المرّطب المناسب لنوع بشرتك .
جيل " كولينغ جيل من كلارنس " Clarins Cooling Gel
جيل من غلام غلو " Glamglow Gel
كريم مرطّب" هايدريتنغ فيس من بوبي براون " Bobbi Brown Hydrating Face Cream
كريم مرطّب" ماجيك كريم من شالوت تالبيري" Charlotte Tilbury Magic Cream
كريم مرطّب" مواسترايزينغ كريم من لامير" La Mer Moisturizing Cream
كريم مرطّب" هايدريتينغ كريم من أوريجنز" Origins Hydrating Cream
كريم مرطّب" كريم أنتونس هايدريشن من كودالي " Caudalie Cream Intense Hydration
كريم مرطّب " مواستيرايزينغ جيل كريم من شيسيدو" Shiseido Moisturizing Gel Cream
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