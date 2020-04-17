طرق ترطيب البشرة في شهر رمضان

القاهرة - لايف ستايل تحتاج البشرة في هذا الشهر الفضيل للمزيد من الرطوبة ففي فترة الصيام تتعرض للجفاف، لهذا فيجب أن تزوديها بالقدر الكافي من الترطيب عند الإفطار كتناول المأكولات التي تزوّد البشرة بالماء وشرب كمية كافية من الماء والعصائر الطبيعية مع اختيار الكريم المرّطب المناسب لنوع بشرتك . جيل " كولينغ جيل من كلارنس " Clarins Cooling Gel جيل من غلام غلو " Glamglow Gel كريم مرطّب" هايدريتنغ فيس من بوبي براون " Bobbi Brown Hydrating Face Cream كريم مرطّب" ماجيك كريم من شالوت تالبيري" Charlotte Tilbury Magic Cream

كريم مرطّب" مواسترايزينغ كريم من لامير" La Mer Moisturizing Cream Advertisements كريم مرطّب" هايدريتينغ كريم من أوريجنز" Origins Hydrating Cream

كريم مرطّب" كريم أنتونس هايدريشن من كودالي " Caudalie Cream Intense Hydration

كريم مرطّب " مواستيرايزينغ جيل كريم من شيسيدو" Shiseido Moisturizing Gel Cream قد يهمك أيضا: طرق علاج البشرة الدهنية للرجال طبيعيا خطوات للتخلص من رائحة "الرطوبة" في المنزل

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