شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بجامعة هارفارد: مضاعفات الإصابة بكورونا قد تصل للفشل الكلوي والجلطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ مرض السكري بجامعة هارفارد، إنه يتابع عن قرب حالا الإضافة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن مرضى السكر فريسة سهلة بالنسبة لهذا الفيروس، مضيفا أن هذا المرض من الأمراض الشرسة للغاية، وأن هناك حالات تتدهور حالتها الصحية بشكل سريع ومرعب، و بمجرد دخول الرعاية المركزة تتدهور الحالة أكثر فأكثر.

وأضاف أستاذ مرض السكري بجامعة هارفارد، خلال تسجيل عرضه الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع"، أن الجميع يظن أن الالتهاب الرئوي هو أكثر الأعراض قسوة في هذا المرض، مشيرا إلى أن هناك نوعين من الالتهاب الرئوي، أولهما الالتهاب العادي الذي يظهر في الأشعة العادية والأخر لا يظهر في الأشعة، وأن يزيد من ارتفاع نسبة تجلط الدم، بالإضافة إلى انحفاض شديد في أعداد كرات الدم الحمراء الأمر الذي قد يؤدي إلى فشل كلوي حاد، بالإضافة إلى جلطات القلب وانسداد الشرايين.

وأوضح أن هناك دواء كان يستخدم في علاج الأيبولا واستجابت حالات كثيرة لهذا الدواء، مشيرا إلى أن ما بين شخصين يتم وضعهما في العناية المركزة يفقد أحدهما حياته نتيجة الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن هذا الفيروس لا يمكن الاستهتار به بأي شكل من الأشكال خاصة بين أصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن أجهزة التنفس الصناعي تفشل أحيانا في انقاذ بعض الحالات.