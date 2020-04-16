شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تبشر بالحماية من مضاعفات كورونا بمزج عقار التهاب المفاصل بهرمون الميلاتونين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعمت أحد الأبحاث الطبية عن تطور طرق مواجهة كورونا من خلال حماية الأعضاء المتأثرة بالفيروس من مضاعفاته، وذلك عبر مزج عقار التهاب المفاصل، مع هرمون الميلاتونين، ما قد يشكل إمكانية لحماية أعضاء الجسم من فيروس كورونا "كوفيد 19. ووفقا للبحث الذى نشره موقع "daily star" البريطانى، يبدو أن عقار Tocilizumab المضاد لالتهاب المفاصل قد عالج بالفعل مجموعة من مرضى Covid-19 في الصين وإيطاليا، وقد روج لها المزيد من الأبحاث الآن، إلى جانب جرعة عالية من الميلاتونين.



هرمون قد يحمى من كورونا

وكان مستشفى مانيلا للأطباء في الفلبين، هى الأولى في العالم التى تجرب هرمون الميلاتونين على مرضى الفيروسات التاجية عالية الخطورة.

من جانبه قال الدكتور رافائيل كاستيلو المشرف على البحث: "إن العديد من المرضى الذين أعطيناهم جرعة عالية من الميلاتونين مصابون بالفعل بمتلازمة الضائقة التنفسية البالغة، وقد نجوا جميعا، وأرسل طبيب شاب له قائلا: لقد كان على وشك الوضع على جهاز التنفس، وكان الالتهاب الرئوي يزداد سوءًا.

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"وأضاف بعد 3 أيام من تناول جرعة عالية من الميلاتونين، تعافى ثم عاد إلى البيت بعد 9 أيام، وقام الفريق الطبى بالإبلاغ عن تجربتهم في مجلة "scientific journal" للمساعدة في مكافحة الفيروس التاجي.

وأضاف دكتور كاستيلو: "إن مزج خليط من عقار التهاب المفاصل Tocilizumab وجرعة عالية من هرمون الميلاتونين أعطى نتائج جيدة فى الحماية من كورونا، وقال: "إنه لا يمكنهم قتل الفيروس ، لكنهم يحمون جميع أعضاء الجسم وخاصة الرئتين من الآثار القاتلة لـ COVID-19، ويشار إلى Tocilizumab أيضًا باسم Actemra وتنتجه شركة الأدوية السويسرية Roche.



الميلاتونيون

خلال دراسة رائدة في الصين في فبراير، أفادت التقارير أنها ساعدت 90٪ من مرضى الفيروس التاجي على التعافي، وتمتعت المستشفيات في إيطاليا أيضًا بالنجاح مع الدواء، حيث شهد عشرات المرضى تحسينات وحتى خروجهم من المستشفى.