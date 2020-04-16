"قناع الموز" له فوائد جمالية متعددة لمختلف أنواع البشرة

في بعض الأحيان يصعب اختيار المنتجات أو العلاجات التي تناسب نوع بشرتك، فيحتاج الجلد الجاف إلى عناصر مرطبة، في حين أن البشرة الدهنية قد تتطلب عناصر أخرى.

وتفكر المرأة دائماً بالعناية ببشرتها وجمالها ولا تدري أن في متناول يديها علاجاً طبيعياً كانت الجدات يستخدمنه لتعزيز جمال بشراتهن، وهو الموز الذي يناسب كل أنواع البشرة.

يساعد الموز على ترطيب البشرة خلال فترة زمنية قصيرة، لاحتوائه على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة. كما أنه يخفف من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن، ويخلص البشرة من حب الشباب والبثور.

اليوم سنعرفك على وصفة لقناع الموز والعسل ستمنح بشرتك الرطوبة والحيوية.

المكونات

موزة ناضجة

ملعقة كبيرة من العسل

Advertisements

طريقة الاستعمال

قطّعي الموز إلى قطع صغيرة وضعيها في وعاء نظيف واهرسيها باستخدام شوكة ثم قومي بإضافة العسل إليها واخلطي جيداً.

بعد ذلك ضعي طبقة متساوية من هذا الخليط على وجهك، واتركيه لمدة 20 دقيقة، وبعد ذلك اشطفه جيداً بالماء الفاتر.

قد يهمك أيضا:

قناع البيض وزيت اللوز لمكافحة التجاعيد من كيتي بيري

مكياج ناعم يخفي تعب البشرة في رمضان