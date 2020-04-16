أسباب اسوداد أظافر القدم وطرق علاجها

القاهرة - لايف ستايل
مع اقتراب فصل الصيف، تزداد حاجة المرأة للعناية بالأظافة خاصة أظافر القدم التي تُعامل بإهمال في فصل الشتاء ما يؤدي إلى ظهور بعض المشاكل أبرزها اسوداد الأظافر.
إليكِ في ما يلي أهم أسباب اسوداد أظافر القدم وأقوى خلطة لعلاج مشكلة تصبغ الأظافر والتخلص منها عبر تفتيح لون البشرة المحيطة بالظفر، وتخفيف البقع الداكنة، وتهدئة البشرة التالفة، وترطيب الجلد حولها.
أسباب اسوداد أظافر القدم
الاصطدام بجسم صلب أو غلق الباب على أطراف الأصابع، ما يؤدي إلى تحثر الدم، ويحول لون الظفر إلى الأسود.
ارتداء الأحذية لفترة طويلة، ما يضغط على الأصابع، ويؤدي إلى تصبغها باللون الأسود.
الضغط على أصابع القدمين عند ممارسة الرياضة، كحمل الأثقال.
إصابة الجلد ببعض الفطريات أو البكتيريا، مثل pspfumons، ما يؤدي إلى تصبغ أظافرهم باللون الأسود.
معاناة بعض
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