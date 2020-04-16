أميركي يلجأ إلى منشورات المواعدة للعثور على صديقة "خالية من الجراثيم"

حاول رجل من نيويورك العثور على شريكة حياة أو حب جديد فى حياتك، خاصة فى ظل وجود إبعاد اجتماعى وعزل ذاتى، وللتغلب على هذه المشكلة، قرر نشر منشورا قال فيه إنه رجل سليم وجذاب وموظف يبحث عن صديقة خالية من الجراثيم ومناسبة و امرأة نظيفة.

قد تكون هذه الطريقة، ليست الأكثر رومانسية للعثور على شريكة حياة، ولكن الرجل الذى ابتكرها يقول إنه بديل أكثر فاعلية لخدمات المواعدة عبر الإنترنت.

تمكنت صحيفة نيويورك بوست من التعرف على رجل المنشورات الغامضة، حيث قال الرجل البالغ من العمر 30 عامًا، والذى طلب أن يتم تسميته "براد"، إنه توصل إلى فكرة النشرات أثناء تبادل الأفكار من أجل العثور على شريك خلال جائحة Covid-19، بعد فشل محاولات التقرب من الفتيات عبر الانترنت.

وأضاف براد: "كنت عازبا عندما بدأ الإغلاق وكنت أتساءل كيف ومتى سيكون من الممكن المواعدة مرة أخرى.. لقد جعل الابتعاد الاجتماعى القاء بأشخاص جدد أمرا صعبًا، والآن نحن جميعا فى أقنعة وهذا وضع لا يمكن تجاوزه، هذا ليس وقتا للمواعدة غير الرسمية أو العلاقات الجماعية، لذلك أسعى إلى علاقة طويلة الأمد"

بالنسبة لاستخدام النشرات بدلاً من خيارات البحث عن التاريخ الأكثر حداثة، مثل التطبيقات أو مواقع الويب، قال براد إنه يعتقد أنها طريقة أكثر استهدافًا للعثور على النوع المناسب من الأشخاص، وقال الرجل البالغ من العمر 30 عامًا لصحيفة The Post أنه حصل على الكثير من الرسائل من النساء "ذوات الجودة العالية"، وأنه يتطلع إلى بعض "المواعيد التى تفصل بينها ستة أقدام".

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ويعترف براد أنه مضحك للغاية، ولكنه أيضًا "عرض حقيقى للاستقرار فى هذا الوقت الغريب"، والواقعة ليست الأولى من نوعها، فسبق لأشخاص أعلنوا عن احتياجهم للحب على اللوحات الإعلانية من قبل، ويبدو أن الفكرة قد نجحت حتى الآن.

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