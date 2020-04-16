شكرا لقرائتكم خبر عن التعب النفسى والقلق من أعراض فيروس كورونا الغريبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الأعراض الخاصة بالفيروس التاجي كورونا معروفة لدي الجميع وهي ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وسعال جاف وضيف في التنفس، وكل يوم يكتشف العلماء أعراض جديدة خاصة بالفيروس، كاحمرار العين، والشعور بالتعب والارهاق الشديد، وفقدان التذوق وحاسة الشم والصداع، ولكن هناك أعراض أخرى تظهر علي المرضي ويتم اكتشافها يوميا.

فكشفت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية، أن بعض الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي كورونا يتعرضون للارتباك العقلي أي الشعور بالقلق، موضحة أن هذا العرض قد يكون أحد العلامات التحذيرية المبكرة للإصابة بالفيروس، وجاء ذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " .dailystar"

وأكد التقرير، أنه يجب علي الشخص الذي تظهر عليه هذه الأعراض ، عزل نفسه علي الفور أي القيام بالعزل الذاتي داخل المنزل، لتجنب تفشي هذا الفيروس وإصابة الأخريين به.

وأضاف التقرير، أنهه تم الإبلاغ عن أعراض أخرى خاصة بالفيروس التاجي كورونا مع منظمة الصحة العالمية التي أشارت، أنه يمكن أن يصاب الشخص بالفيروس التاجي كورونا دون أعراض، ويمكن أن يتعرض البعض للالتهاب الرئوي الحاد الذي يعرضهم للموت.

وأشار التقرير، أن معظم الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي كورونا تظهر عليهم أعراض تشمل مشاكل تنفسية خفيفة وارتفاع في حرارة الجسم ​​بعد خمسة إلى ستة أيام من الإصابة.

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كما يمكن أن تختلف الأعراض من مريض لآخر، وذلك وفقًا لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية وهي تبحث عن العلامات والأعراض الشائعة بناءً على 55924 حالة مؤكدة الإصابة بكورونا.



علامات كورونا

وأضاف التقرير، أنه بعد الحمى أي ارتفاع حرارة الجسم ، التي يعاني منها 87.9 ٪ من الأشخاص المصابين بالفيروس ، والسعال الجاف ، الذي يعاني منه 68 ٪ ، كان ثالث أكثر الأعراض شيوعًا في الدراسة هو الشعور بالإرهاق والتعب وعدم القدرة علي القيام بأي نشاط ويطلق علي هذا الأمر "التسطح المتعب" ، والذي تم الإبلاغ عنه بنسبة 38 ٪، بالإضافة إلي شعور المصاب بالقلق والتعب النفسي الذي أبلغ عنه بعض المرضي.