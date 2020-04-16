أنجيلا ميركل تحذر من تحقيق بلادها نجاح"هش" في مواجهة"كورونا"

برلين - لايف ستايل
حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأربعاء من أن بلادها حققت "نجاحا هشا وجزئيا" في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كما طالبت ميركل المواطنين عقب محادثاتها مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية الستة عشر، بالالتزام بالتدابير التي تفرضها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.
وأشارت المستشارة إلى أن المستشفيات لم تستنفد طاقتها بعد، وكذلك الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية.
وأوضحت ميركل أنه لا يزال يتعين على الألمان توخي "أقصى درجات الحذر"، مشيرة إلى أنه لم يتم اختراع لقاح مضاد للفيروس حتى الآن.
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