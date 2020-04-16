أفغانستان تسجل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 56 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) . وأفادت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم ، بأن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 840 إصابة ، وبلغ إجمالي الوفيات 30 حالة وفاة ، فيما تماثلت 54 حالة للشفاء . قد يهمك أيضا: Advertisements إصابة رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة قم الإيرانية بفيروس "كورونا" الصحة السورية تعلن حقيقة حول وجود إصابات بفيروس "كورونا" في اللاذقية

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