أوروبا تسجل مليون حالة إصابة بكوفيد ١٩ في أوربا

أعلن مدير إقليم أوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز هنري كلوج أن عدد حالات الإصابة بكوفيد ١٩ في أوروبا اقترب من مليون حالة ، وهو ما يمثل ٥٠٪؜ من حالات الإصابة في العالم، مشيراً إلى أن الأسابيع القيلة القادمة ستكون حرجة في أوربا .

واستعرض كلوج في مؤتمر صحفي الوضع الوبائي في ٥٣ دولة في الإقليم الأوروبي، مشيرًا إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس تزايد بنسبة الضعفين خلال الأيام العشرة الأخيرة ، كما بلغ عدد الوفيات ٨٤ ألف حالة .

وأضاف أن أكثر من ١٠ دول متضررة من الوباء في أوروبا شهدت إشارات إيجابية، من حيث تراجع نسبة الزيادة في الإصابات الجديدة في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وسويسرا ، وكانت هذه الإشارات أضعف في بقية الدول العشر الأكثر تضرراً، مشيراً إلى أنه فِي نفس الوقت حدث تصاعد كبير في أعداد الإصابات في المملكة المتحدة وأوكرانيا وتركيا وروسيا وروسيا البيضاء .

قد يهمك أيضاً :

Advertisements

تقنية تنفس طبيعية تساعد في تخفيف أعراض "كورونا" عند المرضى

بلازما لرجل ناج من فيروس "كورونا" تنقذ حياة المرضى