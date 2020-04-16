أوروبا تسجل مليون حالة إصابة بكوفيد ١٩ في أوربا

جنيف – لايف ستايل
أعلن مدير إقليم أوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز هنري كلوج أن عدد حالات الإصابة بكوفيد ١٩ في أوروبا اقترب من مليون حالة ، وهو ما يمثل ٥٠٪ من حالات الإصابة في العالم، مشيراً إلى أن الأسابيع القيلة القادمة ستكون حرجة في أوربا .
واستعرض كلوج في مؤتمر صحفي الوضع الوبائي في ٥٣ دولة في الإقليم الأوروبي، مشيرًا إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس تزايد بنسبة الضعفين خلال الأيام العشرة الأخيرة ، كما بلغ عدد الوفيات ٨٤ ألف حالة .
وأضاف أن أكثر من ١٠ دول متضررة من الوباء في أوروبا شهدت إشارات إيجابية، من حيث تراجع نسبة الزيادة في الإصابات الجديدة في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وسويسرا ، وكانت هذه الإشارات أضعف في بقية الدول العشر الأكثر تضرراً، مشيراً إلى أنه فِي نفس الوقت حدث تصاعد كبير في أعداد الإصابات في المملكة المتحدة وأوكرانيا وتركيا وروسيا وروسيا البيضاء .
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