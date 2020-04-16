المغرب تسجل اليوم 227 اصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب اليوم 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2251، فيما بلغ عدد الوفيات 128 بعد تسجيل وفاة جديدة.
وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى حد اليوم لـ 247 شخصا، وتم أيضا استبعاد 9182 حالة أخرى بعد الكشف المخبري.
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