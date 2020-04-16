سجلت إندونيسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 380 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، و 27 حالة وفاة . وأوضح المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 5516 إصابة ، وبلغ إجمالي الوفيات 496 حالة وفاة ، فيما تماثلت 548 حالة للشفاء . قد يهمك ايضا: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سنغافورة والإجمالى 1049 حالة سنغافورة تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا تسجل 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.