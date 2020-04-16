ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 6919 حالة

إسلام آباد ـ لايف ستايل
أعلنت السلطات الباكستانية اليوم عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6919 حالة، مع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 128 حالة وفاة.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية في أحدث إحصاء اليوم أن 1645 حالة من المصابين تماثلت للشفاء، في حين لا تزال 5146 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي.
وأضاف أن من إجمالي الإصابات في باكستان توجد 3291 حالة في إقليم البنجاب، و2008 حالة في إقليم السند، و912 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و280 حالة في إقليم بلوشستان، و237 في إقليم جيلجت بلتستان و46 حالة في إقليم كشمير الحرة و145 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.
من جهة أخرى، استأنفت بعض المصالح العامة في باكستان نشاطها تدريجياً إثر تخفيف القيود من جانب الحكومة، لضمان استمرارية عجلة الاقتصاد في البلاد وفق ضوابط صحية مشددة، رغم تمديد فترة الإغلاق العام إلى 30 أبريل الجاري بسبب فيروس كورونا.
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