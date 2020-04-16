الكويت تسجل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، 119 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 1524 إصابة .

وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 1524 إصابة ، وبلغ إجمالي الوفيات 3 حالات وفاة .

وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقتٍ سابق ، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 225 حالة .

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