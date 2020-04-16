108 إصابات جديدة و12 وفاة اضافية بفيروس كورونا بالجزائر في يوم واحد

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر اليوم, إلى 2268 إصابة مؤكدة بينها 348 وفاة، وذلك بعد تسجيل 108 إصابة مؤكدة جديدة و 12 وفاة.

وأوضح الناطق باسم لجنة متابعة تفشي وباء كوفيد -19، جمال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي، إن حالات التعافي وصلت إلى 783 حالة، بعد تماثل 75 مصاباً للشفاء في الـ24 ساعة الأخيرة.

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