سنغافورة تسجل 728 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت سنغافورة اليوم 728 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 4427 حالة. وأفادت وزارة الصحة في سنغافورة أن 654 حالة من الإصابات الجديدة مرتبطة بمجمعات سكنية لعمال مهاجرين. قد يهمك ايضا: إيطاليا تسجل 4782 إصابة جديدة بفيروس كورونا و727 حالة وفاة الأردن تسجل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

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