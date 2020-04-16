"الصحة اللبنانية"تعلن 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى إلى 663 حالة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل الإجمالى إلى 663، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد، انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من مليونى إصابة بالفيروس التاجى، ووصل عدد حالات الوفاة إلى أكثر من 134 ألف حالة، وتم الإعلان عن شفاء أكثر من نصف مليون شخص من هذا الفيروس. قد يهمك أيضا: تعرف على أهم أنواع الأمراض السرطانية المعرضة لفيروس كورونا علماء يكشفون أن الآباء والأجداد يتسببون في تسمم أكثر من نصف الأطفال

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