دليلك الشامل لتكيس المبايض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أبريل 2020 06:42 مساءً - جدول المحتوى

1 - ما هو تكيس المبايض

2 - أسباب تكيس المبايض

3 - أعراض تكيس المبايض



4 - علاج تكيس المبايض

5 - علامات تكيس المبايض



6 - علاج تكيس المبايض بالأعشاب



7 - أعراض تكيس المبايض للمتزوجات

​8 - نسبة حدوث الحمل مع تكيس المبايض.

كثر الحديث هذه الأيام عن ظاهرة أو متلازمة تكيس المبايض، والغريب أن الكثير من الأطباء يضعونها كسبب اول لتأخر الحملن ولذلك تقدم لك "الخليج 365 وطفلك" كل ما تودين معرفته عن تكيس المبايض، وذلك من خلال اللقاء مع الدكتورة أميرة عباس، إختصاصية النساء الولادة حيث تشير إلى الأتي.

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ما هو تكيس المبايض؟

هي متلازمة مرضية تتضمن إصابة عدد من الأنظمة المختلفة في الجسم بما في ذلك الجهاز التناسلي، فليس تكيس المبايض قاصراً على الحمل والولادة، ويحدث نتيجة لخلل في الهرمونات الأنثوية وزيادة في رمون الذكورة، ويؤثر على أجهزة أخرى في الجسم ومنها جهاز المناعة حسبما يشرح الدكتور عبد الله العويني، اختصاصي النساء والولادة ويشير إلى الآتي بخصوص متلازمة تكيس المبايض

أسباب تكيس المبايض

بعض الأدوية التي تتعاطاها المرأة في فترة الانجاب وهي الفترة التي تمتد بين البلوغ وحتى انقطاع الدورة الشهرية مثل أدوية الصرع.

زيادة إفراز الأنسولين.

أعراض تكيس المبايض

زيادة ملحوظة في الوزن.

الارق وقلة النوم ونوبات الصداع.

زيادة شعر الجسم على غير المعتاد.

وفي نفس الوقت يحدث قلة في كثافة شعر الرأس.

تغير في رقة الصوت وميله إلى الخشونة.

اضطرابات في الدورة الشهرية، وقد تغيب الدورة الشهرية

علاج تكيس المبايض

قد يوصف العلاج بحبوب منع الحمل تحت إشراف الطبيب حتى للبنت التي لم تتزوج.

اتباع حمية غذائية قليلة السعرات الحرارية وتقليل تناول الكربوهيدرات، والإكثار من الخضروات.

استخدام بعض الادوية التي تستخدم في علاج مرض السكر من النوع الثاني ولكن تحت إشراف الطبيب.

تقليل تناول الألبان ومنتجاتها التي تزيد من هرمون الذكورة لدى السيدات.

قد يصف الطبيب هرمون الأندروجين ولكن بنسبة معينة كتعويض لنقصه لدى السيدة التي تعاني من تكيس المبايض.

كما أن هناك عملية حديثة تعرب ب "تثقيب المبايض"، وهي عملية جراحية بالمنظار، و تسمح بخروج البويضات من تحت جدار المبايض السميكة، مما يساعد على تنظيم الهرمونات وتنظيم الدورة الشهرية، وترفع فرص الحمل.

علامات تكيس المبايض

زيادة الوزن الغير طبيعية.

التوتر والقلق.

تساقط الشعر في الرأس وغزارته في أماكن غير عادية مثل فوق الشفة والذقن.

عدم انتظام الدورة الشهرية.

علاج تكيس المبايض بالأعشاب

أثبتت الدراسات العلمية على الأعشاب أن البردقوش يعمل على تنظيم الدورة الشهرية قبل موعدها أي أن تشربه السيدة قبل عدة أيام، ويعالج عسر الدورة الشهرية أيضاَ.

من الا‘شاب الأخرى التي لو شرب منقوعها يمكن أن تمنع تكيس المبايض مثل بذور الحلبة وبذور الكتان.

شرب مغلي أعواد القرفة.

شرب مغلي عيدان العرق سوس.

تناول زيت السمك على شكل كبسولات.​

وشرب خل التفاح الأصلي المخفف بالماء على معدة ممتلئة.

​أعراض تكيس المبايض للمتزوجات

زيادة الوزن خاصة في البطن والأرداف.

الأرق وقلة النوم ونوبات الصداع، والتوتر والعصبية.

زيادة شعر الجسم على غير المعتاد خاصة في منطقة الذقن ويكون الشعر قاسياَ.

يحدث قلة في كثافة شعر الرأس وتساقطه وهشاشته.

تغير في نبرة الصوت وميله إلى الخشونة مثل صوت الرجال.

اضطرابات في الدورة الشهرية، وقد تغيب الدورة الشهرية وتعتقد المرأة بوجود الحمل.

​نسبة حدوث الحمل مع تكيس المبايض