نصائح للحامل في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أبريل 2020 06:42 مساءً - جدول المحتوى نصائح للحامل أثناء الصيام. الأكل الصحي للحامل في رمضان. هل الصيام مضر للحامل؟ فوائد الصيام للحامل. الصيام في الشهر التاسع من الحمل. الصيام في الشهور الأولى من الحمل. تعتبر مرحلة الحمل من المراحل التي تستلزم العناية الخاصة من أجل صحة الأم والجنين معاً، ولذلك عندما يصادف شهر رمضان خلال فترة الحمل تبدأ الحامل بالقلق، وتراودها الكثير من التساؤلات التي يجيب على أهمها الدكتور عدلي الحاج، استشاري النساء والولادة وذلك ضمن حملة " الخليج 365" مرحباً بيتي، فتابعي معنا عزيزتي الأم الحامل أهم الأمور التي تهمك بخصوص حملك وشهر رمضان خاصة في فترة العزل المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا. 1- نصائح للحامل أثناء الصيام يجب أن تهتم الحامل بالكيف وليس بالكم، فهي بحاجة للحصول على الطعام الصحي والمتوازن، وليس الطعام العديم الفائدة أو الفقير في قيمته الغذائية والمحتوي على سعرات حرارية عالية مما يسبب زيادة الوزن.

يجب عدم شرب كمية كبيرة من الماء لكي لا تشعري بالتخمة،وكذلك لا تصابي بعسر الهضم، فالبدء بحبة تمر والقليل من الماء ثم الراحة للصلاة، ثم تناول طعام الإفطار.

يجب ألا تحذف الحامل وجبة السحور بحجة أنها تسهر لوقت متأخر وتظل في حالة أكل، لأن الطعام الذي تحتاجه هو ما قبل آذان الفجر بساعة ويجب ان تحرص عليه. 2- الأكل الصحي للحامل في رمضان الأكل الصحي للحامل في رمضان هو الأكل المتكامل من حيث المعادن والفيتامينات، وكذلك البروتين والدهون والكربوهيدارت.

يجب أن تحصل على كمية مناسبة من الفواكه والخضروات الداكنة الطازجة والغير مطبوخة لكي لا تصاب بالإمساك، ولكي تبقى الفواكه والخضروات محتفظة بقيمتها الغذائية.

يجب أن تحرص الحامل على البروتين الحيواني الذي يحميها من الإصابة بعسر الهضم،ويشعرها بالشبع.

ويجب أن تتناول العصائر الطبيعية الغير مصنعة، وكذلك لا تسرف في شرب العصائر الشعبية مثل التمر هندي والعرق سوس. 3- هل الصيام مضر للحامل؟ Advertisements لا يمكن أن يكون الصيام مضراً للحامل إلا في حالات محدودة.

هذه الحالات أن تعاني الحامل من مشاكل ومضاعفات صحية مثل فقر الدم وسوء التغذية، وكذلك في حال ارتفاع ضغط الدم أو نسبة السكر لديها، فلا يفضل لها الصيام.

في الشهور الأخيرة قد تحدث بعض الأعراض أو تعاني الحامل من تسمم الحمل فيجب عليها عدم الصيام. 4- فوائد الصيام للحامل يساعد الصيام الحامل في التخلص من السموم الموجودة في جسمها.

يمنحها النشاط والحيوية لأن الصيام يخلصها من الجذور الحرة.

ويعمل الصيام على عدم إكتساب الحامل للوزن الزائد.

يعمل الصوم على تحسين الحالة النفسية للحامل، ويحميها من أعراض التوتر والقلق.

يقلل من شعور الحامل بالإنتفاخ وتراكم الغازات ويريح جهازها الهضمي. 5- الصيام في الشهر التاسع من الحمل يمكن للحامل في الشهر التاسع ان تصوم دون أي مشاكل، طالما كانت تتابع فحوصاتها وتصوير جنينها مع طبيبها المسلم الأمين

يمكن للحامل أن تفطر في حال شعرت بالتعب والمشقة، وخافت على نفسها وجنينها.

يمكن أن يكون الشعور بالدوار من أهم الأعراض المقلقة التي تستوجب قياس ضغط الحامل.

وكذلك تورم القدمين عند الحامل.

في حال شعرت الحامل بالتعب فيمكن أن تفطر وتهتم براحتها وتغذيتها.

وفي حال استمرت بالصيام فهي بحاجة للتغذية وتقوية مناعتها خاصة مع ظهور فيروس كورونا، وعليها الالتزام بطرق الوقاية العامة من التعقيم وغيرها. 6- الصيام في الشهور الأولى من الحمل تعتبر مرحلة الحمل الأولى أي الثلث الاول من الحمل هي المرحلة الصعبة خصوصاً في حال الحمل للمرة الأولى.

تشعر الحامل بالغثيان والدوار، ويزداد الأمر مع الصيام، وفي حال شعرت بالتعب فعليها أن تفطر.

وقد تصاب الحامل في الشهور الأولى بالقيء مما يفقدها الكثير من السوائل والعناصر الغذائية فتصبح مهددة بالجفاف وفقر الدم فيجب أن تفطر.

القيء المستمر يسبب الأنيميا وفي حالات كثيرة تكون الأنيميا من أسباب الإجهاض، فيجب أن تهتم الحامل بتغذيتها وأن تأكل على شكل وجبات صغيرة ما بين الإفطار والسحور.

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