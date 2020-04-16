10 خطوات لتنظيف الخضراوات والفواكه للوقاية من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد تناول الفواكه والخضراوات الطازجة مفتاح الحفاظ على النظام الغذائي الصحي خلال فترة الحجر المنزلي.
وتعتبر عملية تنظيف الخضراوات والفاكهة بالطرق السليمة أفضل حل للوقاية من فيروس كورونا المستجد، خصوصا بعدما كشف العديد من الدراسات الحديثة أن غسل الأطعمة بالمياه فقط غير كاف لقتل البكتيريا.
وكشفت الدراسات وجود العديد من الطرق والخطوات لتنظيف الأطعمة دون الحاجة إلى استخدام منظفات كيميائية قد تضر صحة الإنسان.
وفي هذا التقرير تقدم "العين الإخبارية" أفضل الطرق والإرشادات لتنظيف الخضراوات والفواكه بعد العودة من الأسواق للوقاية من احتمال الإصابة بعدوى فيروس كورونا.
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