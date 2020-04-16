طيران الإمارات تتخذ خطوات إضافية في الإجراءات الوقائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت طيران الإمارات، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الصحة بدبي، اتخاذ خطوات إضافية في الإجراءات الوقائية. وبموجب ذلك خضع جميع المسافرين على الرحلة المتجهة إلى تونس صباح الأربعاء لفحص "كوفيد 19" قبل إقلاع الطائرة من دبي.

وبذلك أصبحت طيران الإمارات أول ناقلة تخضع المسافرين لفحص "كوفيد 19" ميداني سريع.

وأجرت هيئة الصحة بدبي الفحوصات بسلاسة تامة في منطقة إنهاء إجراءات سفر المجموعات بالمبنى 3 في مطار دبي الدولي، ووفرت النتائج خلال 10 دقائق.