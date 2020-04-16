شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لحظة لقاء زوجين طبيبين ابنتهما بعد 3 أسابيع من عدم رؤيتها بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى زوجان طبيبان بريطانيان ابنتهما الصغيرة البالغة من العمر 6 سنوات في لحظة عاطفية مؤثرة بعد 3 أسابيع لم يرياها فيها بسبب خوفهما من أن ينقلا لها عدوى كورونا، وصور الطبيبان مقطع فيديو لهذا اللقاء المؤثر وهما يرتديان ملابس وقائية كاملة من الرأس إلى القدمين.

وبحسب جريدة "ديلي ميل" البريطانية قام كلا من أماندا وريان هولاند، من اسكتلندا ببريطانيا بتصوير لقائهما ابنتهما "كاليشاه" وقال الزوجان، اللذان يعملان معاً في مستشفى آير، إنه كان "أصعب قرار في حياتهم أن يفصلوا بينهم وبين ابنتهم، ويرسلوها للإقامة مع أجدادها.

شاركت أماندا قرارها على فيسبوك، وكتب: "قررنا أنه من مصلحة ابنتنا وأمي وأبي أن يعزل الثلاثة معًا بعيدًا عني وعن زوجي، كلانا يعمل في مستشفى بها حالات كورونا، مما يشكل خطرًا كبيرًا على إصابتهم بهذا الفيروس.

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وأوضحت قائلة " أنا وريان مدمران للغاية ونشعر بالضياع دون ابنتنا بجانبنا، لكن هذا هو الأفضل لسلامتها وسلامة عائلتنا كلها."

ونشر الطبيبان الفيديو الذى حصل على ما يقرب من 8 آلاف مشاهدة ومئات التعليقات في غضون 24 ساعة فقط.

وقالت أماندا هولاند إنها توصلت إلى فكرة مفاجأة ابنتهما أثناء ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة بعد أن شاهدت مقطع فيديو من أمريكا عن فتاة صغيرة تلتقى بوالدها ضابط الشرطة وكان يرتديان ملابس واقية.

وأضافت أنها وزوجها كانا يائسين من أنهم يمكن أن يلتقوا بابنتهم، منذ 3 أسابيع لكن هذه الفكرة ساعدتنا على الالتقاء بها واحتضانها.