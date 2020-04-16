شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تنقى جسمك من السموم فى شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة وتأتي أعياد الربيع، ومن أهم الطقوس المرتبطة في شم النسيم عند المصريين هي تناول الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين، والبيض الملون، وخلال هذا اليوم يزداد فرص التعرض لإصابة البعض بالتسمم في حالة تناول الأسماك الفاسدة.

وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم المشروبات والعادات التي ينصح بالقيام بها لإزالة السموم من الجسم، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE"، ومنها:

-أخذ القسط الكافي من النوم يعد من أهم الحيل الذغائية التي تقلل من فرص الإصابة أو التعرض للتسمم الغذائي.

-عليك الإكثار من تناول الماء في يوم شم النسيم، وخاصة بعد تناول الأطعمة المرتبطة بهذا اليوم من الرنجة والفسيخ، فالماء لها دور كبير في التخلص والقضاء علي السموم التي تتراكم في الجسم.

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-الإكثار من تناول الخضراوات في هذا اليوم يعد من الحيل الجيدة التي تقلل من فرص تراكم السموم في الجسم، ولذا عليك الإكثار من تناول الخس والجرجير والخيار، فهي خضروات غنية بالألياف، وتقلل من فرص التعرض لتراكم السموم في الجسم.

-تناول المشوربات الغنية بمضادات الأكسدة تعد من الحيل الجيدة التي تعمل علي تنقية الجسم، والحد من تراكم السموم في الجسم، ومنها عصير الليمون والنعناع وعصير الرمان، وعصير الفراولة.

-الإكثار من تناول الفواكه الغنية بالألياف تعد من الحيل جيدة في التخلص والقضاء علي السموم المتراكمة في الجسم، وذلك عن طريق تناول البرتقال، والجريب فروت.