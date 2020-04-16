مسنان يحتفلان باليوبيل الذهبي لزواجهما رغم "كورونا"

روما - لايف ستايل
لم تحل الإصابة بفيروس كورونا المستجد دون احتفال مسنين إيطاليين بذكرى زواجهما الخمسين، واحتفلت الإيطالية ساندرا ذات الـ 71 عاما وزوجها، جانكارلو، باليوبيل الذهبي لزواجهما في غرفة العناية المركزة في مستشفى بإقليم ماركي شرقي إيطاليا، حيث أمسك كل منهما بيد الآخر، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".
وذكرت إحدى الممرضات في المستشفى، أنهم وعند علمهم بذكرى زواج المسنين سعوا لتنظيم حفل بسيط لهما، ولم يستغرق الحفل الذي حضره الطاقم الطبي مرتديا الملابس الواقية من الفيروس، سوى 10 دقائق فقط.وقالت رئيسة وحدة العناية المركزة في المستشفى لوسيسانا كولا، إن هذه الدقائق البسيطة تساوي كل التضحيات التي بذلها الفريق الطبي في هذه الأيام العصيبة
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