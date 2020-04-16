شاب أسترالي يتحدى الحجر الصحي لرؤية حبيبته ولكن الشرطة بالمرصاد

تمرد رجل على قواعد الحجر الصحي مرات عديدة في إحدى المقاطعات الأسترالية، بهدف لقاء حبيبته، إلى أن وقع في قبضة الشرطة الأسترالية بتهمة كسر قواعد السلامة.وحكمت المحكمة المحلية على الرجل بالسجن شهرا مع غرامة، لأنه خالف قوانين الحجر بشكل متكرر لزيارة صديقته خلال فترة قصيرة، ليصبح أول شخص تطبق عليه هذه العقوبة لمخالفته تدابير الإغلاق المفروضة في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكر موقع "watoday".

وجاء في بيان شرطة غرب أستراليا، إن جوناثان دافيد (35 عاما) أوقف في وقت سابق من هذا الشهر، بعد خرقه نظام الحجر الإلزامي في فندق في بيرث، وأوضحت الشرطة أن دافيد هرب من مخرج للطوارئ، مما سمح له بالتواري عن أنظار موظفي الفندق مرات عدة، لكن في النهاية ألقي القبض عليه استنادا إلى كاميرات المراقبة.

وبموجب التدابير التي تهدف إلى وقف انتشار الفيروس، كان على دافيد أن يعزل نفسه لمدة 14 يوما، بعد وصوله إلى بيرث من ولاية فيكتوريا (جنوب شرق) في 28 مارس/آذار الماضي، ولو بقي دافيد في غرفته في الفندق، لكانت مدة حجره ستنتهي الاثنين، لكنه الآن سيمضي شهرا في السجن، مع غرامة تزيد عن 1280 دولارا أميركيا.

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